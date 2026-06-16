Hakan Fidan'dan İsrail Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakan Fidan'dan İsrail Açıklamaları

16.06.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in illüzyonlarının dağılmasına yönelik diplomatik birlik çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İlk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. Bu anlayış birliğinin gerekli diplomatik yöntemler konularak bir eylem birliğine dönüşmesi gerekiyor artık. İsrail, bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir. Bu olduğu zaman İsrail adım atmayacaktır." - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakan Fidan'dan İsrail Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Brezilya’da skandal Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı
Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar Apartmanda yaşarken villaya taşınmış Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
14:42
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump’ın dedikodusunu yaparken yakalandı
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı
14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 15:16:01. #7.13#
SON DAKİKA: Hakan Fidan'dan İsrail Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.