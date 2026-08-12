Hakan Fidan Mısır'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Hakan Fidan Mısır'ı Ziyaret Edecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos'ta Mısır'da üst düzey görüşmelerde bulunacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu (OPG) İkinci Toplantısı düzenlenecek. İlgili kurumlardan yetkililerin de katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, 4 Şubat 2026 tarihinde iki ülke cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında Kahire'de düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) İkinci Toplantısı'nın sonuçları ile 2028 yılında Türkiye'de düzenlenmesi öngörülen YDSK Üçüncü Toplantısı'nın hazırlıkları ele alınacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye-Mısır ilişkilerini siyasi, ekonomik, ticari ve askeri boyutlar başta olmak üzere kapsamlı şekilde ele alması, müzakereleri devam eden anlaşmaların güncel durumunu gözden geçirmesi, ikili ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması yönündeki ortak hedef doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra iş çevreleri arasında temasların yoğunlaştırılmasına ve karşılıklı yatırımların teşvikine yönelik iradeyi teyit etmesi, ulaştırma, bağlantısallık ve enerji alanlarının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi açısından önemli fırsatlar barındırdığına işaretle, hidrokarbonlar, elektrik şebekelerinin entegrasyonu, enerji alt yapısı ve madencilik başta olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliği imkanlarını ele alması bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik faaliyetlerin desteklendiğini ve Mısır'ın bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yapıcı girişimlerinin takdirle karşılandığını belirtmesi, Gazze'de devam eden saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz, engelsiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasının taşıdığı hayati öneme dikkat çekmesi, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunması, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerinin bölgesel istikrar bakımından doğurduğu riskleri ele alması ve uluslararası toplumun söz konusu gelişmeler karşısında daha güçlü bir tutum sergilemesini teminen atılabilecek adımlara ilişkin istişarede bulunması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan Mısır'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika

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