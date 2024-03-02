Hakkari Valisi Karşıyaka Mahallesinde Bariyer Çalışmalarını İnceledi

Politika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Karşıyaka Mahallesinde yapılan bariyer çalışmalarını inceledi.

Karşıyaka, Gazi Mahallesi, Otluca köyü ve birçok yerleşim yerinin alternatif yol olarak kullandığı Kırkkonutlar mevkiindeki yolun tehlike saçtığını ifade eden mahalle sakinleri, yol kenarına bariyer yapılması talebinde bulunmuşlardı. Vatandaşların talebine duyarsız kalmayan Vali Çelik, Karşıyaka Mahallesinde 240 metre uzunluğunda bariyer yapılması yönünde çalışma başlatmıştı. Bugün de çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı. Çalışmaların 3 Mart'ta biteceği bilgilerini alan Çelik, ilgili personele teşekkür etti.

Öte yandan, mahalle sakinleri ise bariyer çalışmalarının yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - HAKKARİ