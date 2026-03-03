Hamaney'in Cenazesi Meşhed'de Defnedilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamaney'in Cenazesi Meşhed'de Defnedilecek

03.03.2026 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi Meşhed'de toprağa verilecek. Anma töreni hazırlanıyor.

İsrail-ABD saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinin Meşhed kentinde defnedileceği duyuruldu.

İsrail ve ABD'nin cumartesi günü İran'a yönelik saldırıları sırasında başkent Tahran'daki yerleşkesinde hedef alınan ve hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney'in defnedileceği yer belli oldu. İran merkezli Fars Haber Ajansı, Tahran'da düzenlenecek resmi anma ve cenaze törenlerinin ardından Hamaney'in naaşının Meşhed kentinde toprağa verileceğini duyurdu. Halkın katılımıyla gerçekleştirilecek geniş kapsamlı törene yönelik hazırlıkların sürdüğü bildirilirken, törenin tarihi ve programına ilişkin ayrıntıların ise onay sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Hamaney, 28 Şubat'ta İsrail ve ABD tarafından İran'a yönelik başlatılan saldırıların ilk saatlerinde başkent Tahran'daki yerleşkesine düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti. Söz konusu saldırıda ayrıca Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini de hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Ali Hamaney, Orta Doğu, Politika, Meşhed, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamaney'in Cenazesi Meşhed'de Defnedilecek - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
22:52
Trump: Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 00:03:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Hamaney'in Cenazesi Meşhed'de Defnedilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.