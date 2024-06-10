Hamas, ABD'yi İsrail'e baskı yapmaya çağırıyor - Son Dakika
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Politika

Hamas, ABD'yi İsrail'e baskı yapmaya çağırıyor

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yönelik savaşı durdurması için baskı yapılmasını istedi. Blinken'in ziyaretinde esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes anlaşması planı ve İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların ele alınması bekleniyor.

10.06.2024 12:00
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Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "ABD yönetimini Gazze'ye yönelik savaşı durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırıyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamı devam ediyor. Bölgedeki yoğun saldırılarla masum sivilleri hedef alan İsrail, ateşkes çağrılarını da yanıtsız bırakıyor. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "ABD yönetimini Gazze'ye yönelik savaşı durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırıyoruz. Hamas hareketi savaşın sona ermesini sağlayacak her türlü girişime olumlu yaklaşmaya hazırdır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu turu çerçevesinde Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'ı ziyaret edecek. Blinken'in gerçekleştireceği görüşmelerin ana gündeminde esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes anlaşması planı yer alacak. İsrail ile Lübnan arasında yaşanan çatışmaların da masaya yatırılacağı görüşmelerde ayrıca, çatışmaların bölgeye yayılmasının engellenmesi ele alınacak. - RAMALLAH

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamas, ABD'yi İsrail'e baskı yapmaya çağırıyor - Son Dakika

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