Hamas, Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul etti

Politika

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Mısır ve Katar tarafından sunulan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes teklifinin kabul edildiği duyuruldu.

Hamas ve İsrail arasında ateşkes müzakereleri devam ederken, Hamas tarafından yapılan açıklamada Mısır ve Katar tarafından sunulan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes teklifinin kabul edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ve Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin teklifi onayladığını bildirdi" denildi.

Bir Hamas yetkilisi ise, ateşkes teklifinin kabul edilmesinin ardından "Top artık İsrail'in sahasında" ifadelerini kullandı.

Ateşkes teklifinin detayları henüz bilinmezken, İsrail basını Hamas'ın kabul ettiği şartların İsrail'in kabul ettiği şartlar olmadığını belirtti. - GAZZE