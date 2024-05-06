Hamas, Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hamas, Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul etti

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Mısır ve Katar tarafından sunulan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes teklifinin kabul edildiği duyuruldu. Hamas yetkilisi ise, ateşkes teklifinin kabul edilmesinin ardından 'Top artık İsrail'in sahasında' ifadelerini kullandı. Ateşkes teklifinin detayları henüz bilinmezken, İsrail basını Hamas'ın kabul ettiği şartların İsrail'in kabul ettiği şartlar olmadığını belirtti.

06.05.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Mısır ve Katar tarafından sunulan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes teklifinin kabul edildiği duyuruldu.

Hamas ve İsrail arasında ateşkes müzakereleri devam ederken, Hamas tarafından yapılan açıklamada Mısır ve Katar tarafından sunulan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes teklifinin kabul edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ve Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin teklifi onayladığını bildirdi" denildi.

Bir Hamas yetkilisi ise, ateşkes teklifinin kabul edilmesinin ardından "Top artık İsrail'in sahasında" ifadelerini kullandı.

Ateşkes teklifinin detayları henüz bilinmezken, İsrail basını Hamas'ın kabul ettiği şartların İsrail'in kabul ettiği şartlar olmadığını belirtti. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Mısır, Gazze, Katar, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine ilk yorum
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Canlı anlatım İkinci yarı başladı Canlı anlatım! İkinci yarı başladı
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 21:17:37. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas, Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement