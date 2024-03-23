Hamas, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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Politika

Hamas, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

Hamas Hareketi, Rusya'nın Moskova bölgesinde gerçekleşen terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınadı. 93 kişinin hayatını kaybettiği ve 121 kişinin yaralandığı konser salonu saldırısında sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Hamas, Rusya yönetimine ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca, yaralılara acil şifalar dileyen Hamas, Rusya, Rus halkı ve saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

23.03.2024 12:38  Güncelleme: 12:39
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Hamas, Rusya'nın Moskova bölgesinde 93 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısını kınadı.

Hamas Hareketinden, Rusya'da 93 kişinin hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı konser salonu saldırısına yönelik yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Direniş Hareketi (Hamas) olarak biz, Moskova'da sivilleri hedef alan, onlarca can kaybına ve yaralanmaya yol açan terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Rusya yönetimine, halkına ve bu canice saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor ve bu trajedide Rusya, Rus halkı ve saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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