Hamas, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

Hamas, Rusya'nın Moskova bölgesinde 93 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısını kınadı.
Hamas Hareketinden, Rusya'da 93 kişinin hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı konser salonu saldırısına yönelik yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Direniş Hareketi (Hamas) olarak biz, Moskova'da sivilleri hedef alan, onlarca can kaybına ve yaralanmaya yol açan terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Rusya yönetimine, halkına ve bu canice saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor ve bu trajedide Rusya, Rus halkı ve saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE
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CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın Bademli'deki inşaatında kaçak yapı tespit edildi ve ceza kesildi. İYİ Parti Bursa İl Başkanı, bu durumu eleştirerek adayın Mudanya'yı yönetmeye talip olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Dağ, seçim yaklaştıkça Özel'in sevgisinin artacağını belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde yaşlı ve engelli vatandaşlar için çeşitli projeler hayata geçireceklerini açıkladı. Evde Destek Projesi, Hasta Yakınları Konuk Evi, Mola Evi gibi projelerle yaşlılara ve engellilere destek olunacak.
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzelbağ ve Yenigöl mahallelerinde düzenlenen iftarlarda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uysal, çocuklar için yapılan hizmetler ve teknolojinin doğru kullanımı konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Konyaaltılı hemşehrileriyle biraraya geldi ve Antalya için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, il merkezi ve ilçelerde yapılan kalıcı konut bölgelerine 1. kademe sağlık hizmetlerinin verilmesi için sağlık tesislerinin yapılacağını duyurdu. Şan, bu sayede bölgedeki vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebileceğini belirtti.
AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle seçim bürosunda bir araya geldi. Bilden, seçimi kazanmaları halinde belediyede gençlik daire başkanlığı kuracaklarını ve genç birini atayacaklarını belirtti. Ayrıca, slogan belediyeciliğiyle sorunların çözülemeyeceğini vurgulayarak, gençlerin Diyarbakır üzerinde hesabı olanların hesabını bozması gerektiğini ifade etti. Bilden, eğitimle ilgili projelere ağırlık vereceklerini ve gençleri yönetime dahil edeceklerini söyledi.
Milli Yol Partisi'nin Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 15'inci yılında düzenlenecek anma programı, 25 Mart sabahı saat 11.00'de Göksun ilçesindeki Taceddin Dergahı kabri başında gerçekleşecek. Programa, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partililer, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kardeşi Yusuf Yazıcıoğlu ve sevenleri katılacak. Katılımcılar, vefatının yıl dönümünde Yazıcıoğlu'nu dualarla anacak.
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