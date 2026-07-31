Hamas: Silahsızlanma İsrail'in Taahhütlerine Bağlı - Son Dakika
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Hamas: Silahsızlanma İsrail'in Taahhütlerine Bağlı

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Hamas yetkilisi Razi Hamad, silahsızlanmanın İsrail'in taahhütlerine bağlı olduğunu vurguladı.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Razi Hamad, Hamas'ın silahsızlanması konusunda varılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, " İsrail'in taahhütlerini yerine getireceğinden emin olmadıkça tek bir adım bile atmayacağız" dedi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Razi Hamad, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Hamas ve Gazze'deki tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin konuştu. Hamad, Arap basınına yaptığı açıklamada, Hamas'ın silahsızlanmasının, İsrail'in Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesine ve İsrail destekli milis güçlerinin lağvedilmesine bağlı olduğunu belirterek, "İsrail'in de taahhütlerini yerine getireceğinden emin olmadıkça tek bir adım bile atmayacağız" ifade etti. Hamad, silahların ancak ateşkesin ilk aşamasındaki taahhütlerin yerine getirilmesinden sonra ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin göreve başlamasından sonra bırakılacağını aktardı.

Gazze Barış Kurulu'ndan bir yetkili ise, İsrail'in ilk aşamada Gazze'deki Sarı Hat'a kadar çekileceğini belirterek, tam çekilmenin ancak Gazze'deki tüm bölgelerin askerden arındırılmasından sonra gerçekleşeceğini söyledi.

Yol haritası

Gazze Barış Kurulu, Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesinin tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirilerek, yol haritasını paylaştı. Kurul, İsrail ordusunun Gazze'den çekilme sürecinin Hamas'ın silahsızlanmasını ardından gerçekleşeceğini belirterek, Gazze'nin yönetimi ise, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devredilecek.

Ulusal Komite ve uluslararası bir izleme mekanizmasının gözetimi altında ağır silahların depolanacağını, tünellerin ve silah üretim tesislerin yıkılacağını belirten Kurul, silahsızlanma süreci boyunca hiçbir silahın İsrail'e veya diğer Filistinli gruplara devredilmeyeceğini aktardı.

Ulusal Komite'nin kamu kurum ve hizmetleri yöneteceği ve Gazze'nin mali ve idari işlerini denetleyeceği için bağımsızlığının son derece önemli olduğunu vurgulayan Kurul, hiçbir grubun Ulusal Komite'nin çalışmalarına müdahale etmeyeceğinin altı çizdi.

Uluslararası İstikrar Gücü'nün, Ulusal Komite'ye güvenliği ve istikrarı sağlamak ile insani yardımların bölgeye ulaşmasını kolaylaştırmak için destek vereceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas: Silahsızlanma İsrail'in Taahhütlerine Bağlı - Son Dakika

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