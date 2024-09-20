Harris\'ten Silah Açıklaması

Politika

Alkollü kadın gazetecilere tehdit yağdırdı: "Eğer aracım herhangi bir ekranda çıkarsa..."

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, katıldığı programda "Eğer evime biri girerse vurulur" dedi. Daha sonra gülen Harris, "Bunu söylemem gerekirdi ancak, personelim bununla daha sonra ilgilenecek" dedi.

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı haftalar kala Demokratların adayı ve aynı zamanda Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "silah" açıklamasıyla gündem oldu. Harris, Michigan'da katıldığı Oprah Winfrey'ın programında silahını kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Harris, canlı yayında, "Eğer evime biri girerse vurulur" dedi. Daha sonra gülen Harris, "Bunu söylemem gerekirdi ancak, personelim bununla daha sonra ilgilenecek" dedi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile gerçekleştirdiği münazarada silah sahibi olduğunu vurgulayan Harris, programın sunucusu Winfrey'ın silah sahibi olup olmadığını bir kez daha sormasıyla silahı olduğunu yineleyerek, bir kez daha saldırı silahlarının yasaklanması gerektiğini ifade etti.