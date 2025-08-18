Hasan Akyol İçin Helalleşme Programı

Geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden Sanayi ve Ticaret eski Bakanı ve Bartın 19. dönem Milletvekillerinden Avukat Hasan Akyol için helalleşme programı düzenlendi.

15 Ağustos Cuma günü yaşlılığa bağlı rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Hasan Akyol'un cenazesi TBMM'de yapılan törenin ardından memleketi Bartın'a getirildi. CHP Bartın İl Başkanı Cem Akyol'un da amcası olan Hasan Akyol için cenaze namazı öncesi CHP il binası önünde helalleşme programı gerçekleştirildi.

Şadırvan Camii önünde ve CHP il binası arkasındaki Şadırvan Caddesi üzerine gerçekleşen programda konuşan CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol gözyaşlarına hakim olamadı. Akyol konuşmasında amcasının vasiyetin Bartın topraklarına gömülmek olduğunu ve kendisine Bartın için çalışmasını vasiyeti ettiğini söyledi.

Eski Bakan ve Avukat merhum Hasan Akyol'un cenazesi helalleşme programında yapılan duaların ardından, defnedilmek üzere Kozcağız beldesi Bedil köyüne götürüldü. Bedil kortu Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyol aile mezarlığına defnedildi. - BARTIN