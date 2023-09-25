Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Sözcüsü'nden yeni açıklama - Son Dakika

Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Sözcüsü'nden yeni açıklama

Son Güncelleme: 25.09.2023 15:24

Ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle dün gece Ankara'da bir hastaneye başvuran İYİ Parti lideri Meral Akşener'e viral enfeksiyon teşhisi konulmuş ve müşahede altına alınmıştı. Akşener'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, ''Genel başkanımız hastanedeki tetkiklerin ardından bugün evinde istirahate geçti. Birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Zorlu,"Genel başkanımız hastanedeki tetkiklerin ardından bugün evinde istirahate geçti. Birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle dün gece Ankara'da bir hastaneye başvuran İYİ Parti lideri Meral Akşener'e viral enfeksiyon teşhisi konulmuş ve müşahede altına alınmıştı. Geceyi hastanede geçiren 67 yaşındaki siyasetçiye ilişkin İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yeni açıklama geldi.

Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Sözcüsü'nden yeni açıklama
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu.

"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE TEKRAR ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK"

Kürşat Zorlu, Akşener'in sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi; "Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisiydi. Genel başkanımız hastanedeki tetkiklerin ardından bugün evinde istirahate geçti. Birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak.

"ZİYARETLER İLERLEYEN BİR TARİHTE DEVAM EDECEK"

Bugün gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantımızı ve yarın Eskişehir'de düzenleyeceğimiz teşkilat buluşmamızı iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte Eskişehir ziyaretimizle birlikte Genel Başkanımızın planı içerisinde yer alan diğer illere de ziyaretleri devam edecek."

Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Sözcüsü'nden yeni açıklama

KILIÇDAROĞLU TELEFONLA ARAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da rahatsızlığının ardından Akşener'i telefonla arayarak bilgi almıştı.

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Son Dakika Politika Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Sözcüsü'nden yeni açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Sözcüsü'nden yeni açıklama - Son Dakika
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