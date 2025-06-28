Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ten Osmaniye Bağlanma Söylemlerine Yanıt - Son Dakika
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Politika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ten Osmaniye Bağlanma Söylemlerine Yanıt

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk\'ten Osmaniye Bağlanma Söylemlerine Yanıt
28.06.2025 09:35  Güncelleme: 09:42
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Dörtyol ilçesinde yaptığı açıklamada, Hatay'ın 15 ilçesiyle bir bütün olduğunu ve Osmaniye'ye bağlanma girişimlerinin kabul edilemeyeceğini belirtti. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Öntürk, Hatay'ın önemine vurgu yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Mehmet Öntürk, son gündemlerde Erzin ve Dörtyol'un Osmaniye'ye bağlanması söylemleriyle ilgili açıklama yaparak, "Hatay, Erzin'den Samandağ'a, Yayladağı'ndan Hassa'ya kadar 15 ilçesiyle bir bütündür. Hiçbir siyasi gündem ya da masa başı hamle ile bu kadim şehir parçalanamaz" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Mehmet Öntürk, Dörtyol ilçesinde bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdi. Program kapsamında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Başkan Öntürk'e, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, AK Parti İlçe Başkanı Mithat Açıcı, MHP İlçe Başkanı Mahmut Sayıl, teşkilat mensupları ve meclis üyeleri eşlik etti.

Dörtyol ilçesi temasları esnasında Başkan Öntürk'e ilçenin Osmaniye'nin bağlanıp bağlanmayacağı bir vatandaş tarafından dile getirildi. Vatandaşın sorusuna net bir şekilde Hatay'ın 15 ilçesiyle bir bütün olduğunu dile getiren Başkan Öntürk, "Atalarımızın mücadeleleriyle aldıkları bu toprakları il içindeki kaymalara müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Son günlerde Erzin ve Dörtyol'un Osmaniye'ye bağlanma yönündeki söylemleri ve Osmaniye'nin büyükşehir yapılma konusunu değerlendiren Başkan Öntürk, Hatay'ın sınırları ve bütünlüğü konusunda net bir duruş sergileyerek şu ifadeleri kullandı: "Hatay, Erzin'den Samandağ'a, Yayladağı'ndan Hassa'ya kadar 15 ilçesiyle bir bütündür. Hiçbir siyasi gündem ya da masa başı hamle ile bu kadim şehir parçalanamaz. Atalarımızın canıyla, kanıyla vatan yaptığı bu topraklarda il kaymaları gibi dayatmalar asla kabul edilemez. Bu tartışmalar sadece ayrıştırır, Hatay'a değil; Osmaniye'ye de zarar verir" dedi.

"Hatay bizim değil, hepimizin emanetidir"

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik çağrısı yapan Başkan Öntürk, "Biz bu yola Cumhur İttifakı olarak çıktık. Eksikler de başarılar da ortak sorumluluğumuzdur. Unutulmamalı ki bizler gelip geçiciyiz, baki olan Hatay'dır. Hatay ne kadar güçlenirse, bölgesiyle birlikte o kadar değer kazanır. Hep birlikte yaşanabilir ve huzurlu bir şehir inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Temel önceliklerimiz; yol, su, ulaşım"

Ziyaretlerde Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut durumu ve hizmet stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Öntürk, göreve geldikleri günden bu yana özellikle yol, içme suyu, kanalizasyon ve ulaşım alanlarında yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Belediye imkanlarının daha iyi bir durumda devralınmış olması halinde çok daha hızlı ilerleme sağlanabileceğini belirten Öntürk, kente yönelik hizmetlerde hiçbir ayrım gözetmediklerini vurguladı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ten Osmaniye Bağlanma Söylemlerine Yanıt - Son Dakika

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