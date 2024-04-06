Hatay\'da Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Öntürk Göreve Başladı

Hatay'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, mazbatasını alarak göreve başladı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hatay'da seçimleri Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kazanmıştı. Öntürk, Antakya ilçesinde bulunan İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Mazbatasını alarak göreve başlayan ilk olarak partililerle bir araya gelmek için Antakya ilçesindeki EXPO alanına geçti. - HATAY
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Yüreğir Belediye Başkanlığı'nı 35 yıl sonra kazanan Ali Demirçalı, görevi Fatih Kocaispir'den devraldı. Demirçalı, parti rozetini bir kenara bırakarak kardeşlik makamına talip olduğunu söyledi.
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 104. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Kızılkaya, AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü ve ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olduğunu belirtti. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın yurt içinde ve dışında haber alma hakkını sağlayan önemli bir haber ajansı olduğunu vurguladı.
Afyonkarahisar'da yapılan tefecilik operasyonunda, 46 kredi kartı, 27 senet, 5 çek defteri, 4 çek ve 1'i kurusıkı 3 tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli Y.G. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ele geçirilen çek ve senetlerin değeri ise 6 milyon 129 bin 500 lira olarak belirtildi.
CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cemil Tugay, önceki başkan Tunç Soyer'den görevi devraldı. Devir teslim töreni öncesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Tugay, halka kulak verdiklerini ve geleceğe umutla baktıklarını belirtti. Tugay, İzmir Büyükşehir çalışanlarını daha fazla sorumluluk almaya ve çalışmaya davet etti. Görevi devreden Soyer ise Tugay'a zeytin fidanı hediye etti.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
BBP'den Belediye Başkanı seçilen Vahap Gök, mazbatasını alarak görevine başladı. Gök, görevi devreden Hacı Akpınar'a teşekkür ederken, memlekete hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Akpınar ise Kovancılar'ın birlikteliğinin en büyük kazanım olduğunu vurgulayarak, Gök ve ekibine başarılar diledi.
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen mahalli idari seçimler sonrası baba Adem Ciğerci ve oğlu Fahrettin Ciğerci, farklı mahallelerde muhtar olarak seçildi. Baba oğul, seçmenlerine hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
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