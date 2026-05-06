Hatimoğulları'ndan Barış vurgusu
Hatimoğulları'ndan Barış vurgusu

06.05.2026 03:19
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, barış mücadelesine devam edeceklerini ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Biz, barışı her daim savaşın ve çatışmanın en yoğun olduğu dönemlerde de dillendirmekten, talep etmekten, barış için demokratik mücadelemizi yürütmekten asla vazgeçmedik." dedi.

Hatimoğulları, bir düğün salonunda düzenlenen DEM Parti Adana 5. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın Irak, Lübnan ve Körfez ülkelerine yayıldığını söyledi.

Ateşkesin tam uygulanmadığını ifade eden Hatimoğulları, bölgede barışın sağlanabilmesi için daha güçlü çalışmalar yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek şu değerlendirmede bulundu:

"Biz, barışı her daim savaşın ve çatışmanın en yoğun olduğu dönemlerde de dillendirmekten, talep etmekten, barış için demokratik mücadelemizi yürütmekten asla vazgeçmedik. Onurlu barış birçok kötülüğün panzehridir, bunu asla unutmayalım. Biz, böylesi bir dönemde barışa duyulan ihtiyacın farkında olarak bunun çalışmasını ve mücadelesini en güçlü şekilde yürütmeye devam edeceğiz."

Sürecin başından itibaren halk buluşmaları, toplantılar ve ziyaretler gibi yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlatan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bütün bu çalışmalarımızın sonucunda üstünde en fazla durduğumuz nokta şuydu. Barış, demokrasi bize altın tepsiyle sunulmayacak. Bizler bunun için daha güçlü mücadele etmemiz ve örgütlenmemiz gereken bir dönemdeyiz. Şimdi de barış ve demokratik toplumun en temel inşacıları biz kadınlar olmaya devam edeceğiz."

Kongreye, DEM Parti'nin il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

