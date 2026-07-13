Hatipoğlu'ndan Siyasi Eleştiri

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yıllarca milli iradeyi küçümseyenlerin bugün kendi siyasi muhasebelerini yapması gerektiğini belirterek, "Milletimize 'koyun' diyenler, önce kendi siyasi muhasebelerini yapmalıdır" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, yıllarca milletin iradesine hakaret edenlerin bugün büyük bir çelişki içinde olduğunu ifade etti. Hatipoğlu, "Yıllarca bu milletin iradesine 'koyun' diyerek hakaret ettiler. Sandıkta tecelli eden milli iradeyi küçümsediler, milleti aşağılamayı marifet sandılar. Sonra önlerine çıkarılan isimleri sorgulamadan alkışladılar. Dün omuz omuza yürüdüklerini bugün en ağır sözlerle hedef alıyorlar. Bu tablo, aslında kimin sorguladığını değil, kimin sorgulamadan hareket ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir yapı devletin yerine ikame edilemez"

Muhalefetin devlet kurumlarını yıpratmaya yönelik siyasetini eleştiren Hatipoğlu, bazı yapı ve derneklerin devletin alternatifi gibi sunulmasına tepki göstererek, "Türkiye'nin en kritik dönemlerinde devletimizin verdiği mücadeleye destek olmak yerine oluşturulan algı operasyonlarının peşine takıldılar. Devlet kurumlarını yıpratmayı siyaset zannettiler. Bununla da yetinmediler; devletin yapması gereken işleri üstleniyormuş gibi sunulan, şeffaflığı ve hesap verebilirliği kamuoyunda tartışılan bazı yapı ve dernekleri adeta devletin alternatifi gibi pazarladılar. Oysa güçlü devlet; yetkisini milletten alan kurumlarıyla güçlüdür, hiçbir yapı devletin yerine ikame edilemez" şeklinde konuştu.

"Yanılan gerçekten bu millet miydi?"

Geçmişte desteklenen isimlerin bugün suçlandığına dikkat çeken Hatipoğlu Son olarak şunları söyledi:

"Bugün dün destek verdikleri isimleri suçluyor, dün alkışladıklarını inkar ediyorlar. Ama dönüp kendilerine şu soruyu sormuyorlar: Yanılan gerçekten bu millet miydi, yoksa sorgulamadan peşinden gittikleri anlayış mıydı? Bu aziz milleti yıllarca küçümseyenler şunu artık anlamalıdır: Milletimizin feraseti, sizin siyasi hesaplarınızdan da, algı operasyonlarınızdan da çok daha güçlüdür. Milletimize 'koyun' diyenler, önce kendi siyasi muhasebelerini yapmalıdır" - ESKİŞEHİR