Havza'ya Yeni Kaymakam Atandı - Son Dakika
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Havza'ya Yeni Kaymakam Atandı

Havza\'ya Yeni Kaymakam Atandı
13.07.2026 10:53
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Kaymakam Samet Serin, Havza Kaymakamlığı görevine başlayarak hizmete odaklandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Havza Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Samet Serin, bugün itibarıyla yeni görevine başladı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen karşılama programında İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Akif Eraslan, Askerlik Şube Başkanı Personel Astsubay Emre Sazlıdere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile kaymakamlık personeli hazır bulundu. Çiçekle karşılanan Kaymakam Serin, daha sonra makamına geçerek görevine başladı. Göreve başlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Samet Serin, kamu kurumları ve vatandaşlarla iş birliği içerisinde ilçeye en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirterek, "Devlet ve millet el ele vererek Havza'mıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Samet Serin Kimdir?

1991 yılında Karabük'te doğan Samet Serin, ilk ve orta öğrenimini Karabük'te tamamladı. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Serin, bir süre Maliye Bakanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 yılında Karabük Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlayan Serin; Karabük'te valilik stajını, Balıkesir'in Ayvalık ve Niğde'nin Bor ilçelerinde kaymakam refikliği stajını, Ankara'da ise Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. Ayrıca İngiltere'de 8 ay süreyle dil eğitimi aldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesi ile Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan Serin, daha sonra Kastamonu'nun Devrekani, Denizli'nin Kale, Burdur'un Altınyayla, Batman'ın Sason, Yozgat'ın Sarıkaya ve Siirt'in Kurtalan ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı.

16 Haziran 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Havza Kaymakamlığı görevine atanan Samet Serin, 13 Temmuz Pazartesi itibarıyla görevine resmen başladı. İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Samet Serin, evli ve iki çocuk babası. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Havza'ya Yeni Kaymakam Atandı - Son Dakika

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