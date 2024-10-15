Hayvan Katliamı ve İşçi Eylemi

Politika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, Gebze'de şimdiye kadar yaşanan en sarsıcı hayvan katliamlarından birine tanık olduklarını ifade etti.

Kadıgil, işten çıkarıldıkları gerekçesiyle 90 gündür Çatalca'daki Polonez fabrikasının önünde eylem yapan işçilerle birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Kadıgil'in kürsüden söz verdiği kadın işçiler, işlerine geri dönmek istediklerini söyledi.

Kadıgil, "Patronlar bu açıklamayı dinleyecekse şunu çok iyi bilsinler; bu kız kardeşlerimin akıttığı gözyaşları çaresizliğin değil, haklılığın verdiği öfkenin gözyaşları." dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nden kaybolan hayvanlara ilişkin açıklamasını eleştiren Kadıgil, "Cuma günü Gebze'de şimdiye kadar yaşadığımız en sarsıcı hayvan katliamlarından birine tanık olduk. Diğer milletvekilleri ve yaşam hakkı savunucuları ile ben de oradaydım. Gördüğüm en travmatik görüntülerden birine muhatap olduk." diye konuştu.

Bunun sorumlusunun Gebze Belediye Başkanı olduğunu savunan Kadıgil, görüntülerin ortaya çıkması sonrası yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Kadıgil, "Orada beş tane koyun koyuna yatan bir aylık kedi yavrusu vardı. Hangi trafik kazasında öldü bu beş yavrunun beşi aynı anda?" diye sordu.