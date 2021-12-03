HDP Grup Başkanvekili Oluç: "İktidar yeni ekonomi politikalarıyla asla bu gidişi durduramaz" - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, ekonomide yaşanan sıkıntıların toplumun her kesimini etkilediğini belirterek, "İktidar yeni ekonomi politikalarıyla asla bu gidişi durduramaz." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülen elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifine, hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesine dönük madde ihdasının gündeme geldiğini, madde ihdasını, yetersiz olmasına rağmen HDP olarak kabul ettiklerini söyledi.

Söz konusu madde ihdasının hemşireleri ve diğer teknik personeli de kapsaması noktasında siyasi partilerin talepleri üzerine iktidar partisinin olumlu görüş bildirdiğini, Genel Kurulun bu yönde karar alması için görüşmelerin bugüne ertelendiğini ifade eden Oluç, "Akşam gerekli iyileştirmelerin yapılması noktasında iktidar partisi olumlu görüş bildirdi. Ancak sabah olduğunda bizim de destek verdiğimiz, doktorlara verilen özlük haklarının bir kısmı geri çekilmeye çalışıldı. AKP ve MHP ittifakı, hekimlere verilen emeklilik haklarıyla ilgili maddeyi, yeniden görüşme talep ederek geri çekmeye kalkıştı. Tabii ki bu teklifi kabul etmedik ve bunun üzerine görüşmeler sona erdi." diye konuştu.

Sağlık emekçilerinin özellikle pandemi döneminde canlarını hiçe sayarak çalıştıklarını anlatan Oluç, salgının hala devam ettiği bir dönemde sağlık emekçilerinin haklarının tartışılmasının bile insani olmadığını belirtti.

TÜİK verilerine göre enflasyonun yüzde 21,31 olarak açıklandığının altını çizen Oluç, "Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), yıllık enflasyon oranının yüzde 58,65 olarak gerçekleştiğini duyurdu. TÜİK'in rakamlarıyla arasında neredeyse 3 kat fark var." ifadesini kullandı.

Hakkı Saruhan Oluç, döviz arttıkça enflasyonun yükseldiğini, AK Parti'nin 'Yeni Ekonomi Politikası' dediği şeyin, yüksek kur, yüksek işsizlik, yüksek enflasyon, yüksek yoksulluğa yol açtığını savundu. Oluç, "İktidar yeni ekonomi politikalarıyla asla bu gidişi durduramaz." dedi.

Oluç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK önündeki açıklamasının sorulması üzerine, "Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı'nın TÜİK'e ziyareti doğal bir durumdur. Ama kapılar kapanıyor, içeri alınmıyor. Böyle bir kepazelik, görülmemiştir. TÜİK yetkilileri böyle bir utancı CV'lerine de taşıyacaklardır. Kabul edilebilir bir şey değildir." yanıtını verdi.