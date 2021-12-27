HDP'li Beştaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki teftişi eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) terörle iltisaklı kişilerin alındığı iddiasına ilişkin, "Adli sicil kaydınızda bir suç yoksa işe alınmama gerekçesi yoktur." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının, terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğuna dair iddialar üzerine İçişleri Bakanlığınca özel teftiş başlatılmasını değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni bir iddia ortaya attığını belirten Beştaş, "Terör, iltisak, bayrak, millet, vatan, onların elinde bir maymuncuk anahtarına dönüştü. Sandıkla alamadıkları her yere, bu maymuncuk anahtarıyla girmeye çalışıyorlar." görüşünü savundu.

İktidarın, İstanbul'u büyük bir hukuksuzluk örneğiyle baskılamaya ve almaya çalıştığını öne süren Beştaş, önce siyasi kararın verildiğini, sonrasında idari uygulamaların ve hukuki kararların geldiğini iddia etti. Beştaş, "İstanbul'un anlamı bizim için farklı diyenler, krizi örtmek önce nasa sarıldılar. Bilahare ekonomik kurtuluş savaşından bahsettiler o da olmadı. Tıpkı Çiller gibi tutunamadılar..." diye konuştu.

Beştaş, sandık korkusundan titreyen bir iktidarın olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Biz erken seçim, sandık dedikçe onlar da sandıkta alamadıkları her yere yönelik böyle operasyonel bir tutum içerisine giriyorlar. Şimdi de Kürt düşmanlığının adı iltisak oldu. Kamu hizmetinde görev almak için adli sicil kaydı gereklidir. Adli sicil kaydınızda herhangi bir suç yoksa o işe alınırsınız ya da alınmazsınız. Adli sicil kaydınızda bir suç yoksa işe alınmama gerekçesi yoktur. Soylu ne diyor, 'Fişleyin, arşiv araştırması yapın.' diyor. Fişçi bakan oldu şimdi de. Bu araştırmayı nereden yaptı? Bu fişlemeyi, bu iltisak kavramını nasıl ortaya atabiliyor? Çünkü adli sicil kaydı Adalet Bakanlığı bünyesinde tutulan bir sistemde açığa çıkar. Herkesle ilgili bu adli sicil kaydı vardır. Burada da Adalet Bakanlığına noter muamelesi yapma gibi bir durum var. İstanbul Büyükşehir Belediyesini hedef alan yaklaşım kayyum politikasının devamıdır."