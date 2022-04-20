HDP'li Bülbül: "Hapishanelerde çok ağır hak ihlalleri var" - Son Dakika
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HDP'li Bülbül: "Hapishanelerde çok ağır hak ihlalleri var"

20.04.2022 17:02
HDP'li Bülbül: "Hapishanelerde çok ağır hak ihlalleri var"

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, hapishanelerde çok ağır hak ihlalleri olduğunu iddia etti.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, hapishanelerde çok ağır hak ihlalleri olduğunu iddia etti.

Bülbül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, mülteciler meselesi üzerinde çokça tartışma olduğunu dile getirerek, " Suriye'de bir an önce barış sağlanmalı, halklar, eşit inançlar özgür olmalı ve mültecilerde kendi ülkesine dönebilme olanağına sahip olmalıdır." diye konuştu.

Cezaevlerinde çok ağır hak ihlalleri olduğunu öne süren Bülbül, "12 Eylül koşullarında Diyarbakır zindanında yapılan zulmün katbekat benzeri Türkiye genelindeki bütün hapishanelerde uygulanıyor. Bu çok ciddi bir insan hakları ihlalidir. Bu ihlale bir an önce son verilmelidir." ifadesini kullandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Kemal Bülbül, Milletvekili, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Bülbül: 'Hapishanelerde çok ağır hak ihlalleri var' - Son Dakika


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