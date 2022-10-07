HDP'li Gergerlioğlu: "Bir başka iktidar göreve geldiğinde yine başörtüsü yasağını devreye koyabilir" - Son Dakika
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HDP'li Gergerlioğlu: "Bir başka iktidar göreve geldiğinde yine başörtüsü yasağını devreye koyabilir"

07.10.2022 17:32
HDP'li Gergerlioğlu: "Bir başka iktidar göreve geldiğinde yine başörtüsü yasağını devreye koyabilir"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, başörtüsü meselesinin yasal bir zemine oturtulmasının önemine işaret ederek, "Bir başka iktidar göreve geldiğinde yine başörtüsü yasağını devreye koyabilir.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, başörtüsü meselesinin yasal bir zemine oturtulmasının önemine işaret ederek, "Bir başka iktidar göreve geldiğinde yine başörtüsü yasağını devreye koyabilir." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal serbestiyet getirilmesi konusunda verdiği yasa teklifiyle öne çıktığını, Kılıçdaroğlu'nun bu teklifine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından anayasa değişikliği teklifiyle karşılık verildiğini söyledi.

Başörtüsü yasağının AK Parti iktidarının uygulamalarıyla kalktığını ancak bu yasağın bir başka partinin iktidarında yeniden uygulamaya konulabileceğinin altını çizen Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

" Türkiye'de başörtüsü meselesi ortadan kalkmış olsaydı bugün bu tartışmalarla gündem meşgul edilmezdi. Yaşanan tartışmalar başörtüsü meselesinin halen devam ettiğinin açık göstergesidir. Bu ülkede başörtüsü yasaklarıyla milyonlarca kadının canı acıdı ve yıllarca siyasi gündemin en zirvesinde yer aldı. Bundan sonra da olabilir çünkü iktidar bu konuyu sağlam bir zemine oturtmuş değil. Başörtüsü meselesinde ne yasal ne de anayasal bir serbestiyet yok. Bir başka iktidar göreve geldiğinde yine başörtüsü yasağını devreye koyabilir."

Gergerlioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisini HDP olarak desteklediklerini belirterek, "Bu işi yokuşa sürmekle, lafı dolandırmakla hiç kimse bir yere varamaz. CHP ve AK Parti yetkililerine sesleniyorum: İşi yokuşa sürmeyin, gelin bu işi halledelim. Anayasal değişiklik mi diyorsunuz? Tamam, buyurun hazırlayın anayasal değişikliği, biz de bu konuda onay veririz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'Bir başka iktidar göreve geldiğinde yine başörtüsü yasağını devreye koyabilir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li Gergerlioğlu: "Bir başka iktidar göreve geldiğinde yine başörtüsü yasağını devreye koyabilir" - Son Dakika
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