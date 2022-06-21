TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi - Son Dakika
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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

21.06.2022 10:47
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis Başkanlığına, 9 HDP, 1 bağımsız milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Meclis Başkanlığına, 9 HDP, 1 bağımsız milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık."

Gelen fezlekeler arasında Dersim Dağ'ın iki dosyası bulunuyor.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi - Son Dakika
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