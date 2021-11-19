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HDP'li Paylan: "Faiz talimatla düşmez, güven veren politikalarla düşer" - Son Dakika

HDP'li Paylan: "Faiz talimatla düşmez, güven veren politikalarla düşer"

19.11.2021 15:07
HDP'li Paylan: "Faiz talimatla düşmez, güven veren politikalarla düşer"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Faiz talimatla düşmez, emirle düşmez; faiz güven veren politikalarla düşer." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Faiz talimatla düşmez, emirle düşmez; faiz güven veren politikalarla düşer." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, doların bugün 11 lira 15 kuruşa çıktığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu umursamadığını ileri sürerek, 3 ay önce faizlerin düşürülmesi talimatı verildiğini, politika faizinin yüzde 19'dan 15'e düşürülmesine rağmen vatandaşın daha düşük faizle kredi alamadığını savundu.

Hazinenin borçlanma faizinin de düşmediğini, aksine yükseldiğini öne süren Paylan, TL borçlanma için 3 ay önce yüzde 17 ödenirken, bugün yüzde 21 faiz ödeneceğini ifade etti. Paylan, Türkiye'ye kimsenin güvenmediğini, kimsenin enflasyonun düşeceğine inanmadığını söyledi.

Bütçeden gelecek yıl en az 280 milyar lira faiz ödeneceğini dile getiren Paylan, "Yani faize 'düş' deyince faiz düşmüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Faiz talimatla düşmez, emirle düşmez; faiz güven veren politikalarla düşer." diye konuştu.

Garo Paylan, 1994'te Tansu Çiller'in de talimatla faizi düşürmeye çalıştığını ve doların 10 liradan 40 liraya yükseldiğini, bunun sonucunda da faizlerin yüzde 200'e çıkarıldığını belirterek, 2001 ve 2018'de benzer durumların olduğunu kaydetti.

İğneden ipliğe her şeye zam geldiğini söyleyen Paylan, bu politikalardan vazgeçilmesi, fiyat istikrarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Halkların Demokratik Partisi, Garo Paylan, Faiz, Rüya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: HDP'li Paylan: "Faiz talimatla düşmez, güven veren politikalarla düşer" - Son Dakika
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