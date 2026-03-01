Hegseth: İran'la çatışmayı biz başlatmadık, bitireceğiz - Son Dakika
01.03.2026 09:10
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a yönelik operasyonları ve hedeflerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la yaşanan çatışmayı ABD'nin başlatmadığını, ancak ABD'nin bitireceğini belirterek, "Amerikan halkını hedef alan güçlü füzelere müsamaha göstermeyeceğiz. Bu füzeler, İran'ın füze üretim kapasitesi ile birlikte imha edilecek. İran donanması yok edilecek. Başkan Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik ABD saldırıları ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. ABD Savunma Bakanlığı'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, tarihin en ölümcül, en karmaşık ve en hassas hava operasyonu olan "Epic Fury Operasyonu"nu başlattığını söyleyen Hegseth, "İran rejimi fırsatını yakaladı, ancak anlaşmayı reddetti ve şimdi bunun sonuçlarına katlanıyor. İran neredeyse elli yıldır Amerikalıları hedef alıp öldürüyor ve radikal amaçlarını ilerletmek için her zaman dünyanın en güçlü silahlarını arıyor. Dün gece, önceki başkanlardan farklı olarak, Başkan Trump bu kanserle mücadeleye başladı" değerlendirmesinde bulundu.

"Çatışmayı biz başlatmadık, ancak biz bitireceğiz"

İran'ın ABD'yi hedef alabilecek silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Hegseth, "Amerikan halkını hedef alan güçlü füzelere müsamaha göstermeyeceğiz. Bu füzeler, İran'ın füze üretim kapasitesiyle birlikte imha edilecek. İran donanması yok edilecek. Başkan Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" dedi. İran'la yaşanan çatışmayı ABD'nin başlatmadığını, ancak ABD'nin bitireceğini iddia eden Hegseth, "Dünyanın herhangi bir yerinde, İran'ın yaptığı gibi Amerikalıları öldürürseniz veya tehdit ederseniz, sizi bulup öldüreceğiz" uyarısında bulundu. Hegseth, ABD ordusunun dünyanın en iyisi olduğunu ve hedefine ulaşmak için tüm gücüyle hazır olduğunu da sözlerine ekledi. - WASHINGTON

09:39
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
07:35
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv’de sirenler çalıyor
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor
