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Hırvatistan Savunma Bakanı trafik kazasında ağır yaralandı - Son Dakika

Hırvatistan Savunma Bakanı trafik kazasında ağır yaralandı

Hırvatistan Savunma Bakanı trafik kazasında ağır yaralandı
11.11.2023 14:07  - Güncelleme: 16:37

Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic trafik kazasında ağır yaralandı, kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ise hayatını kaybetti.

Hırvatistan'da yaşanan trafik kazasında Savunma Bakanı Mario Banozic ağır yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.

KAZA 06.15'TE MEYDANA GELDİ

Hırvatistan Hükümet Sözcüsü Marko Milic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Bakan Banozic'in yerel saatle 06.15'te Vinkovci şehri yakınlarında aracıyla geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandığını, kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün ise yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hırvatistan'ı sarsan kaza! Savunma Bakanı ağır yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti
Mario Banozic

BAKAN, BAŞKA BİR TIP MERKEZİNE SEVK EDİLECEK

Milic, "Ağır yaralı olan bakanın, doktorun ilk değerlendirmesine göre hayati tehlikesi bulunmuyor. Kendisine Vinkovci İlçe Hastanesi'nde tıbbi bakım sağlandı ve şimdi Osijek Klinik Tıp Merkezi'ne sevk edilecek" dedi.

Hırvatistan'ı sarsan kaza! Savunma Bakanı ağır yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hırvatistan Savunma Bakanı trafik kazasında ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırvatistan Savunma Bakanı trafik kazasında ağır yaralandı - Son Dakika
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