Hırvatistan Savunma Bakanı trafik kazasında ağır yaralandı

Hırvatistan'da yaşanan trafik kazasında Savunma Bakanı Mario Banozic ağır yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.
Hırvatistan Hükümet Sözcüsü Marko Milic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Bakan Banozic'in yerel saatle 06.15'te Vinkovci şehri yakınlarında aracıyla geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandığını, kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün ise yaşamını yitirdiğini söyledi.
Milic, "Ağır yaralı olan bakanın, doktorun ilk değerlendirmesine göre hayati tehlikesi bulunmuyor. Kendisine Vinkovci İlçe Hastanesi'nde tıbbi bakım sağlandı ve şimdi Osijek Klinik Tıp Merkezi'ne sevk edilecek" dedi.
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