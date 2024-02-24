Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Projeleri Açıkladı

Politika

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan düzenlenen Halk Günü toplantısında ilçede bu güne kadar gerçekleşen ve yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği, Emet Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesine yatırım yapan iş adamlarının da katıldığı Belediye Düğün Salonundaki toplantıda konuşan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 12 adet vizyon projesini halka açıkladı.

Konuşmasında, "Hizmetkarı olmaktan büyük onur ve şeref duyduğum Hisarcık'lı hemşerilerim, her şeyin en güzelini, en özelini hak ediyor" diyen Başkan Çalışkan," İlçemizde birinci önceliğimiz istihdam ve kalkınma. İlçemiz ve çocuklarımızın geleceği için, daha çok çalışacağız, hiç durmayacağız. Sizde bu vefa bizde bu sevda oldukça Hisarcık hep kazanacak. Varlığı ve dualarıyla bize manevi güç veren tüm hemşerilerimden Allah razı olsun. İstihdam ve kalkınma dönemi, Hisarcık'ın altın çağı için güçlü iktidar, güçlü belediye" diye konuştu.

Toplantıda, Başkan Çalışkan Emet Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesine yatırım yapan İş İnsanları Mustafa Öz, Samet Yar ve Mücahit Yıldız'a Fahri Hemşirelik beratı verdi.

Halkın çok yoğun ilgi gösterdiği toplantıda salona giremeyen kalabalık için canlı yayın yapıldı. - KÜTAHYA