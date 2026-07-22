Hisarcık Belediye Başkanı Demirtaş, belediye personeliyle bir araya geldi

Kütahya'nın Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Esire Termal Tesisleri'nde düzenlenen yemekli toplantıda belediye personeliyle bir araya geldi.

Toplantıya belediye müdürleri ve işçiler katılırken, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İlçe genelinde yapımı devam eden projelerin mevcut durumu ile ilerleme süreçleri değerlendirilerek, çalışmaların daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Demirtaş, birlik ve beraberlik içerisinde Hisarcık'a hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, ilçeyi daha güzel yarınlara taşımak için durmadan çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. - KÜTAHYA