Hizbullah: İsrail ile doğrudan müzakereleri reddediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah: İsrail ile doğrudan müzakereleri reddediyoruz

06.05.2026 02:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Naim Kasım, Lübnan yönetimini İsrail ile müzakereleri durdurmaya çağırdı ve direniş vurgusu yaptı.

Hizbullah lideri Naim Kasım, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ile doğrudan müzakereleri kesinlikle reddediyoruz. Bu doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir ve bizi zerre kadar ilgilendirmez. İktidardakiler, attıkları adımların ne Lübnan'a ne de kendilerine fayda sağlamayacağını bilmelidir" dedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'in saldırılarına ve Beyrut ile Tel Aviv arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Kasım, İsrail'in ABD desteğiyle örgütü ortadan kaldırmaya çalıştığını, ancak 23 Eylül 2024'ten bu yana bunu başaramadığını söyledi. Hizbullah lideri, "Düşman bir çıkmaza girmiştir, bu direniş süreklidir, güçlüdür ve yenilgiye uğratılamaz" dedi.

"Yönetim, Lübnan'ı istikrarsızlık sarmalına sürükleyen bu büyük günahtan geri adım atmalıdır"

Lübnan'ın İsrail ile yaptığı görüşmeleri "ülkeyi istikrarsızlaştıracak büyük bir günah" olarak nitelendiren Naim Kasım, "İsrail ile doğrudan müzakereleri kesinlikle reddediyoruz. Bu doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir ve bizi zerre kadar ilgilendirmez. İktidardakiler, attıkları adımların ne Lübnan'a ne de kendilerine fayda sağlamayacağını bilmelidir. Yönetim, Lübnan'ı istikrarsızlık sarmalına sürükleyen bu büyük günahtan geri adım atmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Düşman ne kadar tehdit ederse etsin, geri çekilmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz"

Lübnan ve halkı için savunma amaçlı direnişlerini sürdüreceklerini vurgulayan Naim Kasım, "Lübnan ve halkı için savunma amaçlı direnişimizi sürdürüyoruz. Mart öncesi duruma geri dönmeyeceğiz, İsrail saldırganlığına karşılık verecek ve onunla yüzleşeceğiz. Düşman ne kadar tehdit ederse etsin, geri çekilmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz ve yenilmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Lübnan yönetimi, İsrail ile doğrudan müzakereleri durdurmak ile sorumludur"

Kara, deniz ve havadaki saldırganlığın durdurulması, İsrail'in işgal altındaki topraklardan çekilmesi, esirlerin serbest bırakılması, halkın tüm köy ve kasabalarına geri dönmesi ve yeniden inşa gibi şartlar sunan Hizbullah lideri, "Lübnan yönetimi, İsrail ile doğrudan müzakereleri durdurmak ve dolaylı müzakereleri benimsemekle sorumludur. Ayrıca Mart ayında direnişi ve onun toplumsal tabanını suç sayan kararını geçersiz kılmalıdır. Böylece İsrail ve dış dayatmalara boyun eğmeden, Lübnan'ın çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan bir iç diyalog sürdürebilir" dedi.

"Halkımız, işgal altındaki Filistin ile güney sınırımızın son karışına kadar topraklarına dönecek"

Güçlerinin "tükenmez" olduğunu vurgulayan Kasım, İsrail'in Lübnan'da kalamayacağını belirten Kasım, "Halkımız, işgal altındaki Filistin ile güney sınırımızın son karışına kadar topraklarına dönecek" şeklinde konuştu. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hizbullah: İsrail ile doğrudan müzakereleri reddediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:59:51. #7.13#
SON DAKİKA: Hizbullah: İsrail ile doğrudan müzakereleri reddediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.