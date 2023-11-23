Hollanda\'da Aşırı Sağcı Parti Seçimleri Kazandı

Hollanda'da yapılan erken genel seçimin ardından oy sayma işleminde sona yaklaşıldı. Göçmen, Avrupa Birliği (AB) ve İslam karşıtlığı ile tanınan aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi, seçimden birinci çıktı.

Hollanda'da dün düzenlenen erken genel seçimin ardından başlayan oy sayım işleminde sona gelindi. Son anketlere göre "Hollanda'nın Trump'ı" olarak nitelendirilen aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV), 150 sandalyenin 37'sini kazandı. Frans Timmermans liderliğindeki Yeşil İşçi İttifak 25 sandalye ile ikinci sırada, Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) 24 sandalye ile üçüncü sırada ve Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme 20 sandalye ile dördüncü sırada yer aldı.

Seçime katılım oranı 77.7 olarak açıklanırken, oy sayma işlemi az sayıda belediyede devam ediyor. Resmi seçim sonuçları ise 1 Aralık'ta açıklanacak.

Koalisyon görüşmeleri başlayacak

Göçmen, AB ve İslam karşıtlığıyla bilinen 60 yaşındaki Wilders, daha önce yaptıkları açıklamalarla PVV liderliğindeki bir hükümette yer almayacaklarını belirten rakipleriyle koalisyon için görüşmeler gerçekleştirecek. Wilders, gece saatlerinde yaptığı zafer konuşmasında, "Bir anlaşmaya varabileceğimizden eminim. Ülkeyi biz yöneteceğiz" ifadelerini kullandı. "PVV artık göz ardı edilemez" diyen Wilders, rakiplerini kendisiyle anlaşma yapmaya çağırdı.

Wilders'ın hükümet kurabilmesi için 150 sandalyeli parlamentoda en az 76 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

"Kimsenin gitmesine izin vermeyeceğiz"

Seçimi ikinci sırada tamamlayan Frans Timmermans ise seçim sonrası yaptığı konuşmada, Wilders liderliğindeki hükümetle hiçbir işi olmayacağını açıkça belirterek, Hollanda demokrasisini ve hukukun üstünlüğünü savunacağına dair söz verdi. Destekçilerine seslenen Timmermans, "Hollanda'dan kimsenin gitmesine izin vermeyeceğiz. Hollanda'da herkes eşittir" dedi.

Seçimi üçüncü sırada tamamlayan VVD lideri Dilan Yeşilgöz ve dördüncü sıradaki Pieter Omtzigt ise başarısından dolayı Wilders'ı tebrik etti.

Yurt dışından ilk tebrik Orban'dan

Wilders ve partisini ilk tebrik eden yabancı lider Macaristan Başbakanı Viktor Orban oldu. Başbakan Orban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değişim rüzgarları burada. Hollanda seçimlerini kazandığınız için tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

Dilan Yeşilgöz, sözde Ermeni soykırım tasarısına destek vermişti

Hollanda'da koalisyon hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, 13 yıl görev yapmasının ardından temmuz ayında istifa kararı aldığını açıklamıştı. Rutte'nin istifasının ardından Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) genel başkanlığına Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz Zegerius seçilmişti. PKK'lı olduğu bilinen ve 1980 askeri darbesi sonrası Türkiye'den kaçarak Hollanda'ya giden Yücel Yeşilgöz'ün kızı Dilan Yeşilgöz, sözde Ermeni soykırım tasarısına destek vermişti. 46 yaşındaki Dilan Yeşilgöz, ülkede geçici hükümetin Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev yapıyordu. - AMSTERDAM