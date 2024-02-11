Hollanda\'nın eski Başbakanı ve eşi ötanazi ile hayatını kaybetti

Hollanda'nın eski Başbakanı 93 yaşındaki Dries van Agt ve 70 yıllık eşi Eugenie van Agt-Krekelberg'e "çok hasta oldukları ve birbirleri olmadan yapamayacakları" gerekçesiyle geçtiğimiz hafta ötanazi uygulandı.
Hollanda'nın 1977-1982 yılları arasında başbakanlığını yapan Dries van Agt ve eşi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, Dries van Agt ve 70 yıllık eşi Eugenie van Agt-Krekelberg'in "çok hasta olduklarını" ve "birbirleri olmadan yapamayacaklarını" yetkililere söyledikleri belirtildi. 93 yaşındaki çifte talepleri üzerine geçtiğimiz pazartesi günü "el ele ötanazi" yapıldığı duyuruldu.
Hollanda'da yılda yaklaşık bin kişinin ötanazi isteğini yerine getiren merkezin Sözcüsü Elke Swart yaptığı açıklamada, herhangi bir çiftin ölüm taleplerinin birlikte değil, tek tek katı şartlara göre test edildiğini söyledi. Swart, "Bu konuya olan ilgi artıyor. Ancak hala nadir görülüyor. Çiftin aynı anda hiçbir rahatlama ihtimali olmadan dayanılmaz acılar çekmesi ve her ikisinin de ötanazi istemesi tamamen tesadüf" dedi.
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