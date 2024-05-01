Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak emekçilerin haklarını korumak ve çalışma şartlarını iyileştirmek için çalıştıklarını belirtti.

01.05.2024 14:19  Güncelleme: 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Bizler, emekçilerimizin haklarını korumak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve onlara layık oldukları değeri vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kepenek mesajında, "Bugün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan çok özel bir gün. Bu anlamlı günde, tüm emekçi kardeşlerimizin haklarını, alın terini ve emeğini saygıyla selamlıyorum. Emek, toplumumuzun temel taşıdır ve her işin başında emekçilerimizin alın teri vardır. Bizler, emekçilerimizin haklarını korumak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve onlara layık oldukları değeri vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün, emekçilerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde oldukları bu özel günde, tüm emekçi vatandaşlarımıza sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. 1 Mayıs, sadece emekçilerimizin değil, tüm insanlığın daha adil, daha eşit ve daha özgür bir dünya için bir araya gelmesinin sembolüdür. Bu vesileyle, tüm dünya emekçilerinin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, emeği ile hayatımıza katkıda bulunan her bir kişiye şükranlarımı sunuyorum. Bugün, emekçilerimizin sorunlarını bir kez daha gözden geçirme ve onların daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlama noktasında hepimize düşen görevleri hatırlatma günüdür. Unutmayalım ki, emekçilerimizin refahı, toplumumuzun refahıdır. Hep birlikte, daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yüksel Kepenek, 1 Mayıs, Emekçi, Honaz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:48 Adana’da Başıboş Köpeklerin Saldırısı Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti Adana'da Başıboş Köpeklerin Saldırısı Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:34:41. #1.13#
SON DAKİKA: Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement