Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Politika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Bizler, emekçilerimizin haklarını korumak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve onlara layık oldukları değeri vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kepenek mesajında, "Bugün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan çok özel bir gün. Bu anlamlı günde, tüm emekçi kardeşlerimizin haklarını, alın terini ve emeğini saygıyla selamlıyorum. Emek, toplumumuzun temel taşıdır ve her işin başında emekçilerimizin alın teri vardır. Bizler, emekçilerimizin haklarını korumak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve onlara layık oldukları değeri vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün, emekçilerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde oldukları bu özel günde, tüm emekçi vatandaşlarımıza sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. 1 Mayıs, sadece emekçilerimizin değil, tüm insanlığın daha adil, daha eşit ve daha özgür bir dünya için bir araya gelmesinin sembolüdür. Bu vesileyle, tüm dünya emekçilerinin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, emeği ile hayatımıza katkıda bulunan her bir kişiye şükranlarımı sunuyorum. Bugün, emekçilerimizin sorunlarını bir kez daha gözden geçirme ve onların daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlama noktasında hepimize düşen görevleri hatırlatma günüdür. Unutmayalım ki, emekçilerimizin refahı, toplumumuzun refahıdır. Hep birlikte, daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun" şeklinde konuştu. - DENİZLİ