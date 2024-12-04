Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: '525 Trilyonluk Yatırım Yaptık' - Son Dakika
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Politika

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: '525 Trilyonluk Yatırım Yaptık'

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: \'525 Trilyonluk Yatırım Yaptık\'

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, belediyeye gönderilen icra ve SGK borcuna rağmen yatırımlarına devam edeceklerini belirterek, 4 aylık borç için icra gönderildiğini ve toplam 525 trilyonluk yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

04.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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DENİZLİ (İHA) – Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 4 aylık borç için belediyeye icra gönderildiğini belirterek; "Göreve geldiğimizden beri 525 trilyonluk yatırım yaptık, yatırım yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Göreve seçildiği ilk dönemden bu güne Honaz'da hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yüksel kepenek, "Son dönemlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere çok yoğun bir baskı var. Bu baskıyla bizi iş yapamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Öyle olacağını sanıyorlar. Onlar yapamazsın dedikçe, akşamları yatarken yarın nasıl bir proje yapabiliriz diye düşünüyoruz. Onlar bizi engellemeye devam etsin siz de bizi izlemeye devam edin. Hep birlikte çok şey yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde hiçbir mahallemizde sosyal tesis yoktu. Bugün 22 mahallemizin 17'sinde sosyal tesis var. Biz kreşler yapmaya devam edeceğiz. İstihdam ederek hayata katılan kadınların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Sağlıklı toplum için sağlıklı yaşam merkezlerini yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza da bakacağız, Kocabaş'ta bitmek üzere olan Yaşlı Rehabilitasyon Merkezimizde yaşlılarımıza da bakacağız" diye konuştu.

Honaz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Kepenek, "Varsınlar yapamaz desinler, varsınlar merkezi idareden gelen paylarımızı kessinler. Varsınlar yıllardan beri akıllarına gelmeyen SGK ve vergi borçlarını almaya çalışsınlar. Honaz Belediyesi'ne 4 aylık SGK borcu için icra gönderdiler. Gittik borçlarını kapattık. O belgeyi hiçbir zaman unutmayacağım. İktidar geldiğimizde hatırlatacağım. 60-70 ay ödemeyen belediyelere icra göndermezler, bize gönderdiler. Biz yerel tohum üretimimizi sürdürüyoruz. Üretmeye devam edeceğiz. 15 bin dönüm araziyi su ile buluşturduk. Anlatmakla bitmez. Herkes açılışlara hazır olsun. 9 açılışımız daha var. Kendi öz kaynaklarımızla bu yatırımları yapıyoruz. Göreve geldiğimizden beri 525 trilyonluk yatırım yaptık, yatırım yapmaya da devam edeceğiz. Görevimizin sonunda 1,5 milyar TL'lik yatırımla Honaz'ı yeni gelecek arkadaşlara teslim edeceğiz. Kent Lokantamız hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: '525 Trilyonluk Yatırım Yaptık' - Son Dakika

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