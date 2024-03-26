Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kocabaş Mahallesine Küçük Sanayi Sitesi yapacak

Politika

Seçim çalışmalarını sürdüren Honaz Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Yüksel Kepenek, yeni dönemde Kocabaş Mahallesine Küçük Sanayi Sitesi yapacaklarını müjdeledi.

5 Yıllık dönemde Honaz'a kazandırdıkları gibi yeni dönemde de aynı heyecan ve azimle çalışarak ilçenin kalkınmasını artırmaya devam edeceklerini söyleyen Yüksel Kepenek, ilçenin Kocabaş Mahallesine 'Küçük Sanayi Sitesi' kazandıracaklarını açıkladı. Honaz'ın uzun zamandır ihtiyacı olan bir proje olduğu ifade eden Başkan Kepenek, "Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde bulunan toplam 15 bin metrekare alanda ortalama 230 metrekareden oluşan 30 dükkanın bulunduğu, içinde güvenli parkların, sosyal alanların, restoranın ve ibadethanenin yer alacağı sanayi sitemiz Kocabaş'la, Honaz'la buluşacak" diye konuştu.

İlçenin kendisine yakışır bir sanayi sitesine kavuşacağını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, bölgede iş yapan başta mermer sektörü olmak üzere çeşitli içerikteki sanayi esnafına daha kullanışlı ve modern çalışma imkanı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Fedakarlıktan kaçınmadıklarını ifade eden Başkan Kepenek, "İlçemizin önemli bir ihtiyacı ve sorununu daha çözmek için projemizi hazırladık. Sanayi sitesi, bölgedeki küçük işletmelerin üretim kapasitelerini artırarak yerel ekonomiye canlılık kazandıracak ve işletmelerin daha etkin bir şekilde çalışmalarına imkan tanıyacak. Kocabaş ve çevre esnafımızın işini büyütmesini çevresiyle rekabet edebilecek konuma gelmesini istiyoruz. Bunun içinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ