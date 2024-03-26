Seçim çalışmalarını sürdüren Honaz Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Yüksel Kepenek, yeni dönemde Kocabaş Mahallesine Küçük Sanayi Sitesi yapacaklarını müjdeledi.
5 Yıllık dönemde Honaz'a kazandırdıkları gibi yeni dönemde de aynı heyecan ve azimle çalışarak ilçenin kalkınmasını artırmaya devam edeceklerini söyleyen Yüksel Kepenek, ilçenin Kocabaş Mahallesine 'Küçük Sanayi Sitesi' kazandıracaklarını açıkladı. Honaz'ın uzun zamandır ihtiyacı olan bir proje olduğu ifade eden Başkan Kepenek, "Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde bulunan toplam 15 bin metrekare alanda ortalama 230 metrekareden oluşan 30 dükkanın bulunduğu, içinde güvenli parkların, sosyal alanların, restoranın ve ibadethanenin yer alacağı sanayi sitemiz Kocabaş'la, Honaz'la buluşacak" diye konuştu.
İlçenin kendisine yakışır bir sanayi sitesine kavuşacağını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, bölgede iş yapan başta mermer sektörü olmak üzere çeşitli içerikteki sanayi esnafına daha kullanışlı ve modern çalışma imkanı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Fedakarlıktan kaçınmadıklarını ifade eden Başkan Kepenek, "İlçemizin önemli bir ihtiyacı ve sorununu daha çözmek için projemizi hazırladık. Sanayi sitesi, bölgedeki küçük işletmelerin üretim kapasitelerini artırarak yerel ekonomiye canlılık kazandıracak ve işletmelerin daha etkin bir şekilde çalışmalarına imkan tanıyacak. Kocabaş ve çevre esnafımızın işini büyütmesini çevresiyle rekabet edebilecek konuma gelmesini istiyoruz. Bunun içinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kocabaş Mahallesine Küçük Sanayi Sitesi yapacak - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın 'Güçlü Muğla lobisinin başında Aydın Ayaydın olmalı' sözlerine, 'Sayın Aras, bana teklif yapmanıza gerek yok. Ben zaten tüm bu sorunları bildiğim ve sizin de çözemeyeceğinizi gördüğüm için başkanlığa aday oldum.' diye karşılık verdi.
BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, Ahlatlıbel'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı. Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce gerçekleşen kazanın arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlandı. Yeniden açılan ana soruşturma kapsamında, Ahlatlıbel'deki keşif işlemi gerçekleştirildi ve Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığında da keşif yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki acil ateşkes talep kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakan Göktaş, İsrail'in bu kararı yerine getirmesini ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını temenni etti. Ayrıca, Bakanlık olarak Gazze'ye sosyal hizmet ve psikososyal destek verdiklerini ve Gazzeli çocukları ülkede ağırlamak için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle ilçesinde halkı selamladı. Altınok, Ankara'nın sağduyuya sahip olacağını ve eser ve hizmet belediyeciliğinin galip geleceğini belirtti. Ayrıca, Antalya'da daire aldığı iddialarına yanıt veren Altınok, bu iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi. Altınok, Belçika'da gerçekleşen terör saldırısını da kınadı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'da görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM'deki Filistin halkının direnişinin İslam Ümmeti için bir başarı olduğunu belirtti. Haniye, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığını ve Gazze'deki direnişin başarılı olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'deki olaylar karşısında Belçika makamlarıyla hemen iletişime geçtiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye'nin Belçika Dışişleri Bakanıyla telefonda görüştüğünü ve diplomatik temsilcilerin olay bölgelerindeki Türk vatandaşlarıyla buluştuğunu belirtti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da yaptığı konuşmada, İstanbul'un huzurlu ve güvenli bir şehir olmasını istediklerini belirterek, 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?