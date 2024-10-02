HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç'tan mesaj - Son Dakika
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Politika

HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç'tan mesaj

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Ali Yeldan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına Üzeyir Karakülah, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Semih Akgün atandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yeni savcılara başarılar diledi.

02.10.2024 23:26
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Ali Yeldan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına Üzeyir Karakülah ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Semih Akgün getirildi.

HSK, BAŞSAVCI VE BAŞKANLARI ATADI

HSK tarafından, Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yapılan seçim sonrası boş kalan il ve ilçe başsavcılıkları ile başkanlıklara atamalar yapıldı. HSK kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Şaban Yılmaz'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Ferhat Kapıcı'nın yerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Semih Akgün, Ali Rıza San'ın yerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına Halil Sezgin, Murat Boylu'nun yerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına Hazar Turan Alim getirildi. Kararnameyle, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına; Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Ayrıca Danıştay üyeliğine seçilen Ahmet Cüneyt Yılmaz'ın yerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına Recep Yılmaz Korkmaz getirildi.

YILMAZ TUNÇ: BAŞARILAR DİLİYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından atanan isimlere tek tek 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Bakan Tunç paylaşımında "Adaletin tecellisi, ülkemiz ve milletimiz için yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Politika, Hukuk, Son Dakika

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SON DAKİKA: HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç'tan mesaj - Son Dakika
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