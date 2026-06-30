HÜDA PAR'dan 12. Yargı Paketi Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HÜDA PAR'dan 12. Yargı Paketi Eleştirisi

30.06.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahzade Demir, 12. Yargı Paketi'nin temel sorunları çözmediğini belirtti ve eleştirilerde bulundu.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "12. Yargı Paketi"ne ilişkin, "Toplumun uzun süredir çözüm beklediği temel sorunların çözümü bir kez daha ertelenmiştir." dedi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Meclis gündeminde bulunan "12. Yargı Paketi"nin bazı teknik düzenlemeler içermekle sınırlı kaldığını iddia eden Demir, "Toplumun uzun süredir çözüm beklediği temel sorunların çözümü bir kez daha ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Demir, süresiz nafaka meselesine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesinin önemli bir eksiklik olduğunu, aile yapısını ve çocukların üstün yararını doğrudan ilgilendiren "sözde cinsiyet değişikliği" adı altındaki cinsiyet iptali süreçlerinin sıkı şartlara bağlanmasına yönelik beklentilerin de karşılıksız kaldığını, tek ve adil bir infaz sistemine geçiş yönünde herhangi bir iradenin ortaya konulmadığını söyledi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin de değerlendirmeler bulunan Demir, NATO'nun kurulduğu günden bu yana küresel sömürgeciliğin ve işgal politikalarının silahlı gücü gibi hareket ettiğini belirtti.

Türkiye'ye yönelik en somut tehditlerin bizzat NATO çatısı altındaki sözde müttefiklerden ve onların koruyup kolladığı "üye olmayan en sadık müttefik" şeklinde adlandırılan Siyonist terör şebekesi İsrail'den geldiğini dile getiren Demir, "Türkiye, Batı merkezli bu yapıya enerji harcamayı artık bırakmalı, kendi güvenlik paradigmasını inşa etmelidir. Çözüm bölge gerçeklerine dayanan, coğrafyamızın ortak güvenliğini esas alan, dışa bağımlılığı reddeden güçlü bir bölgesel iş birliği mekanizmasına öncülük etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Şahzade Demir, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan 12. Yargı Paketi Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada
Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti

16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:47
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak
İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 16:52:34. #7.12#
SON DAKİKA: HÜDA PAR'dan 12. Yargı Paketi Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.