HÜDA PAR'dan Asgari Ücret Açıklaması

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Türkiye'nin ihtiyacı bölgelere veya sektörlere göre asgari ücret belirlemek değil üretimi, istihdamı ve adil paylaşımı esas alan politikalarla çalışanların refahını artırmaktır." dedi.

Dinç, Meclis'teki basın toplantısında, yaz mevsimiyle ülkede boğulma vakalarının yaşandığını belirtti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek amacıyla girdikleri denizde boğulan aynı aileden 4 kişiye Allah'tan rahmet dileyen Dinç, yurdun çeşitli şehirlerinde meydana gelen benzer vakaları hatırlattı. Dinç, "Bu tür acıların bir daha yaşanmaması adına sahillerimizde cankurtaran, uyarı levhaları, fiziki güvenlik önlemleri ve denetimler acilen artırılmalıdır. Okullarda, özellikle çocuklarımıza temel yüzme eğitimi mutlaka verilmelidir çünkü her çocuk bu tehlikeyle mutlak bir gün karşı karşıya kalıyor." diye konuştu.

"Son günlerde bölgesel ve sektörel asgari ücret" tartışmalarının gündeme getirildiğini söyleyen Dinç, asgari ücretin "istisnai taban ücret" olması gerekirken "standart ücret" haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücret belirlenirken sadece işçinin değil ailesinin de geçim şartlarının esas alınması gerektiğini savunan Dinç, "Türkiye'nin ihtiyacı, bölgelere veya sektörlere göre asgari ücret belirlemek değil üretimi, istihdamı ve adil paylaşımı esas alan politikalarla çalışanların refahını artırmaktır. Emeğin sömürülmediği, alın terinin hakkının eksiksiz verildiği, asgari ücretin istisna haline geldiği ve her ailenin refah içinde geçinebildiği adil bir iktisadi düzene ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.