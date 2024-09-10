HÜDA-PAR\'ın en yetkili kişisine sorduk! Narin\'in ailesinin parti ile bir ilişkisi var mı?

Politika

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, Batman Milletvekili Avukat Serkan Ramanlı Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olarak değerlendirmelerde bulundu.

NARİN'İN AİLESİNİN HÜDA-PAR İLE İLİŞKİSİ VAR MI?

Narin'in ailesi HÜDA-PAR'a üye mi, parti ile bağlantısı var mı? sorularını yanıtlayan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, "Ailenin HÜDA-PAR üyelikleri yoktu. O köyde HÜDA-PAR üyesi bir kişi de yok. Son yerel seçim sonuçlarında da partimiz üçüncü parti oldu. HÜDA PAR üyesi o partide yok. Ailenin HÜDA-PAR'a yakınlığı da mevcut değil. DEM Parti başta olmak üzere birçok siyasi parti olayın veya ailenin partimizle ilişkilendirilmek suretiyle partimizin karalanması yönünde bir kampanya yürüttü. Halen de yürütüyorlar maalesef. Fail, suçlu, maktul, masum, mağdur her kesimden olabilir. Bir kişi HÜDA-PAR'lı diye yüzde yüz kusursuz olacak diye bir şey yok. Başka partiler ve başka aidiyetler içinde bu geçerli" dedi.