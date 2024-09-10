HÜDA-PAR'ın en yetkili kişisine sorduk! Narin'in ailesinin parti ile bir ilişkisi var mı? - Son Dakika
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Politika

HÜDA-PAR'ın en yetkili kişisine sorduk! Narin'in ailesinin parti ile bir ilişkisi var mı?

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HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Av.Serkan Ramanlı, Narin'in ailesinin partiye üye olmadığını ve partiyle bir bağlantılarının bulunmadığını belirtti. Ramanlı, ailenin HÜDA-PAR'a yakın olmadığını ve partiye üye olan bir kişinin bile bulunmadığını ifade etti. Ramanlı, ailenin partiyle ilişkilendirilerek partinin karalanmaya çalışıldığını, ancak her kesimin fail, suçlu, maktul, masum, mağdur olabileceğini vurguladı.

10.09.2024 17:28
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, Batman Milletvekili Avukat Serkan Ramanlı Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olarak değerlendirmelerde bulundu.


NARİN'İN AİLESİNİN HÜDA-PAR İLE İLİŞKİSİ VAR MI?

Narin'in ailesi HÜDA-PAR'a üye mi, parti ile bağlantısı var mı? sorularını yanıtlayan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, "Ailenin HÜDA-PAR üyelikleri yoktu. O köyde HÜDA-PAR üyesi bir kişi de yok. Son yerel seçim sonuçlarında da partimiz üçüncü parti oldu. HÜDA PAR üyesi o partide yok. Ailenin HÜDA-PAR'a yakınlığı da mevcut değil. DEM Parti başta olmak üzere birçok siyasi parti olayın veya ailenin partimizle ilişkilendirilmek suretiyle partimizin karalanması yönünde bir kampanya yürüttü. Halen de yürütüyorlar maalesef. Fail, suçlu, maktul, masum, mağdur her kesimden olabilir. Bir kişi HÜDA-PAR'lı diye yüzde yüz kusursuz olacak diye bir şey yok. Başka partiler ve başka aidiyetler içinde bu geçerli" dedi.

HÜDA-PAR'ın en yetkili kişisine sorduk! Narin'in ailesinin parti ile bir ilişkisi var mı?
HÜDA-PAR\'ın en yetkili kişisine sorduk! Narin\'in ailesinin parti ile bir ilişkisi var mı?

Serkan Ramanlı, Diyarbakır, Politika, YouTube, HÜDAPAR, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA-PAR'ın en yetkili kişisine sorduk! Narin'in ailesinin parti ile bir ilişkisi var mı? - Son Dakika

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SON DAKİKA: HÜDA-PAR'ın en yetkili kişisine sorduk! Narin'in ailesinin parti ile bir ilişkisi var mı? - Son Dakika
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