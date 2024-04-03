31 Mart Yerel Seçimleri'nde Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner, mazbatasını almasının ardından devir teslim törenine katıldı.
Yerel seçimlerde Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner, selefi Alper Taşdelen'den görevi devraldı. Çankaya Belediye Başkanlığı binasında gerçekleşen törene çok sayıda partili katıldı. Taşdelen, Çankaya Belediye Başkanlığı binasında ilk devir teslim törenine 1989 yılında babası Doğan Taşdelen'in görevi Erdoğan Yavuzlar'dan aldığında şahit olduğunu dile getirerek, "Çankaya'nın sokaklarında, Çankaya'nın meydanlarında, parklarında başı dik, alnı ak bir belediye başkanı olacağım. Yaptığımız hizmetler Çankaya'da yaşayacak. Bu hizmetlerle bizler de anılacağız. O nedenle gönül rahatlığıyla, gönül ferahlığıyla görevi devrediyorum" ifadelerini kullandı.
Seçim döneminde yaşadıkları yorgunlukları seçim sonuçları ile attıklarını belirten Hüseyin Can Güner ise, "Sahada yaptığımız çalışmalar boyunca başımız dik, alnımız açık gezdik. Bunda hem Alper başkanımızın yaptığı hizmetlerin, Çankaya'da gerçekleştirdiği katkıların payı büyüktü. Hem ondan önceki tüm belediye başkanlarımızın da gerçekten 89'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının burada yere inmemesinde sağladıkları katkılar için hem başkanımın şahsında ben bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanları saygıyla, rahmetle anıyorum. Bize düşen görev bundan sonra bayrağı daha ileriye taşımak, bir adım daha öteye taşımak için daha çok çalışmak olacak. Onların sayesinde Çankaya'da biz bugün rakipsiz diyebileceğimiz şekilde kendi rekorlarımızla tekrar rekabet edecek şekilde sahada çalışma yürüttük ve böyle bir sonucu elde ettik. Biz de bundan sonrası için daha iyi koşulları sağlamakla mükellefiz diye düşünüyorum" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediye Başkanlığı görevini devraldı - Son Dakika
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, belediye başkanlığı görevini devraldı. İlker Bekler'den bayrağı devralan Ural, şehri daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Akdeniz, makam odasını herkesin ulaşabilmesi için ikinci kattan birinci kata taşıdı.
Sındırgı Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninde Serkan Sak, Belediye Başkanlığı görevine başladı. Sak, Ekrem Yavaş'a teşekkür ederek projelerini gerçekleştireceklerini söyledi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Mirza mazbatasını aldı. Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan seçimlerde yüzde 50,36 oy oranıyla bir dönem daha Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, mazbatasını aldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 44 yıl sonra belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ömer Özalp mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Özalp, 'Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz' dedi.
Kırşehir'de ikinci kez seçilen CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, mazbatasını alırken eski ittifak ortaklarına göndermede bulundu. Ekicioğlu, 'Sizler yoksunuz ama biz varız ve yine seçim kazandık' dedi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Adıyaman Belediye Başkanlığına seçilen Abdurrahman Tutdere, mazbatasını teslim aldı. Tutdere, destek verenlere teşekkür ederek Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için çalışacaklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, mazbatasını alarak göreve başladı. Yarka, projelerini tamamlamak ve Şırnak halkına hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?