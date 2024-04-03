Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediye Başkanlığı görevini devraldı - Son Dakika
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Politika

Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediye Başkanlığı görevini devraldı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner, mazbatasını almasının ardından devir teslim törenine katıldı. Güner, selefi Alper Taşdelen'den görevi devraldı.

03.04.2024 16:52  Güncelleme: 16:57
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner, mazbatasını almasının ardından devir teslim törenine katıldı.

Yerel seçimlerde Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner, selefi Alper Taşdelen'den görevi devraldı. Çankaya Belediye Başkanlığı binasında gerçekleşen törene çok sayıda partili katıldı. Taşdelen, Çankaya Belediye Başkanlığı binasında ilk devir teslim törenine 1989 yılında babası Doğan Taşdelen'in görevi Erdoğan Yavuzlar'dan aldığında şahit olduğunu dile getirerek, "Çankaya'nın sokaklarında, Çankaya'nın meydanlarında, parklarında başı dik, alnı ak bir belediye başkanı olacağım. Yaptığımız hizmetler Çankaya'da yaşayacak. Bu hizmetlerle bizler de anılacağız. O nedenle gönül rahatlığıyla, gönül ferahlığıyla görevi devrediyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim döneminde yaşadıkları yorgunlukları seçim sonuçları ile attıklarını belirten Hüseyin Can Güner ise, "Sahada yaptığımız çalışmalar boyunca başımız dik, alnımız açık gezdik. Bunda hem Alper başkanımızın yaptığı hizmetlerin, Çankaya'da gerçekleştirdiği katkıların payı büyüktü. Hem ondan önceki tüm belediye başkanlarımızın da gerçekten 89'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının burada yere inmemesinde sağladıkları katkılar için hem başkanımın şahsında ben bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanları saygıyla, rahmetle anıyorum. Bize düşen görev bundan sonra bayrağı daha ileriye taşımak, bir adım daha öteye taşımak için daha çok çalışmak olacak. Onların sayesinde Çankaya'da biz bugün rakipsiz diyebileceğimiz şekilde kendi rekorlarımızla tekrar rekabet edecek şekilde sahada çalışma yürüttük ve böyle bir sonucu elde ettik. Biz de bundan sonrası için daha iyi koşulları sağlamakla mükellefiz diye düşünüyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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