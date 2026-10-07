Husi saldırıları sürerken İngiltere'nin Riyad Büyükelçiliği İngilizleri uyardı - Son Dakika
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Husi saldırıları sürerken İngiltere'nin Riyad Büyükelçiliği İngilizleri uyardı

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İngiltere'nin Riyad Büyükelçiliği, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları nedeniyle ülkedeki İngiliz vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaptı. Vatandaşlardan İngiliz ve yerel makamların talimatlarına uymaları, görüntü paylaşmamaları ve güvenli noktaları öğrenmeleri istendi.

İngiltere'nin Riyad Büyükelçiliği, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ülkedeki İngiliz vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunarak, İngiltere ve Suudi Arabistan makamlarının açıklamalarını takip etmeleri çağrısı yaptı.

İngiltere'nin Riyad Büyükelçiliği, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. Büyükelçiliğin açıklamasında, Suudi Arabistan'da kentleri, havalimanlarını, askeri tesisleri ve enerji altyapısını hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının devam ettiği belirtildi.

İngiliz vatandaşlarına, İngiliz yetkililerin ve yerel makamların talimatlarını takip etmeleri çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan çatışmalara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmamaları, görüntü kaydetmemeleri veya çekilen görüntüleri paylaşmamaları istendi.

İngiliz vatandaşlarına konumları yakınındaki güvenli noktalar ve sığınakların yerlerini önceden öğrenmeleri, güvenli bir yere geçmeleri istenmesi halinde kapalı alanlarda kalmaları veya belirtilen en yakın güvenli noktaya gitmeleri tavsiye edildi.

Büyükelçilik açıklamasında, Suudi Arabistan Sivil Savunması ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan güvenlik uyarılarının da dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanOrta DoğuİngilterePolitikaGüvenlikGüncelDünyaSon Dakika

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