Husiler Taiz ve Hudeyde'de 5 bin 400 kilometrekarelik alanı ele geçirdiğini savundu

Yemen'de İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, 3 Eylül'de uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine karşı başlatılan askeri operasyon sonucunda, Taiz ve Hudeyde bölgelerinde 5 bin 400 kilometrekarelik alandaki Suudi destekli kuvvetlerin bölgeden çıkarıldığını açıkladı. Saree, bölgedeki deniz taşımacılığının Suudi Arabistan'a ait ticari gemiler hariç tüm taraflar için güvenli olduğunu söyledi.

Yemen'de İran destekli Husiler, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik geniş kapsamlı saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Kızıldeniz kıyısındaki son saldırılar ve Mocha liman şehrinin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saree, ülkenin batısındaki Taiz ve Hudeyde bölgelerinde 5 bin 400 kilometrekarelik alanda bulunan Suudi destekli kuvvetlerin bölgeden çıkarıldığını savundu.

Saree, Suudi Arabistan destekli birliklerin bölgeden çıkarılmasına yönelik askeri harekatın 3 Eylül'de başlatıldığını açıkladı. Suudi Arabistan'ın sahadaki kuvvetlere yoğun hava desteği sağladığını belirten Saree, buna rağmen Riyad'ın operasyonun başarılı olmasını engelleyemediğini ifade etti.

"Yüzlerce kişi öldürüldü veya yaralandı, 9 hava aracı düşürüldü"

Husi sözcü, saldırılarda Suudi destekli kuvvetlere ait 38 tugaydan oluşan 7 askeri tümenin hedef alındığını, yüzlerce kişinin öldürüldüğünü, yakalandığını veya yaralandığını açıkladı. Saree ayrıca, söz konusu kuvvetler tarafından tutulan Husi esirlerin de serbest bırakıldığını kaydetti.

Saree, son günlerdeki saldırılar sırasında Husilerin Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarını engellemeye yönelik 32 operasyon gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda 9 hava aracını düşürdüğünü savundu.

"Deniz taşımacılığı, Suudi Arabistan hariç herkes için güvenli"

Saree, daha önce yaptıkları açıklamalara da değinerek Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'de uluslararası deniz taşımacılığının, Suudi Arabistan'a ait ticari gemiler hariç herkes için güvenli olduğunu vurguladı. Saree, "Halkımız üzerindeki abluka kaldırılana kadar kuşatmaya karşılık kuşatma ve gerilimi tırmandırmaya karşılık gerilimi tırmandırma esasıyla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.