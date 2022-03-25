Huzurevi sakinleri misafirlerini ağırladı - Son Dakika
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Huzurevi sakinleri misafirlerini ağırladı

25.03.2022 10:48
Huzurevi sakinleri misafirlerini ağırladı

Yaşlılara saygı haftası etkinlikleri kapsamında Düzce AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, Huzurevini ziyaret etti.

Yaşlılara saygı haftası etkinlikleri kapsamında Düzce AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, Huzurevini ziyaret etti. Ziyarette yaşlılarla tek tek ilgilenen Gönül Asuk ile huzurevi sakinlerinin gönlünde taht kurdu.

Dünya Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları başkanı Gönül Asuk, Neriman Çilingir Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk'ün de eşlik ettiği ziyarette Asuk ve Öztürk, huzurevi sakinleriyle tek tek yakından ilgilendi. Onlarla sohbet eden Asuk, ayrıca yaşlılarla birlikte yemek yedi onların hayat hikayelerini de dinledi.

Gönül Asuk ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada "Bir gün gelip hepimiz yaşlanacağız. Yaşlılarımıza hürmet, saygı ve sevgiyi eksik etmemeliyiz. Yaşlılarımız, hem bizlerin, hem ülkemizin bugünlere gelmesine sebep olanlardır. Allah onlardan razı olsun. Onların bugün bizlerden istediği sadece bir moraldir. Onların ihtiyacı olan hoş bir sohbette bulunduk" dedi.

Gönül Asuk'un yaşlılarla olan yakın diyaloğu ise yürekleri ısıttı. - DÜZCE

Huzurevi sakinleri misafirlerini ağırladı
Huzurevi sakinleri misafirlerini ağırladı
Huzurevi sakinleri misafirlerini ağırladı
Huzurevi sakinleri misafirlerini ağırladı
Huzurevi sakinleri misafirlerini ağırladı

YORUMLAR
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AK Parti, Huzurevi, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Huzurevi sakinleri misafirlerini ağırladı - Son Dakika


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