İBB Başkan Adayı Murat Kurum Sultangazi\'de Malatyalılarla Buluştu

Politika

İBB Başkan Adayı Murat Kurum Sultangazi'de düzenlenen Malatyalılar Hemşehri Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, "Riskli konutlarımızın 650 binini ilk 5 yıl içerisinde dönüştüreceğiz. Depremle mücadele terörle mücadele kadar önemli. Biz sizi CHP'nin bu beceriksiz, bu liyakatsiz, bu umursamaz yönetimine teslim etmeyeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Sultangazi'de düzenlenen Malatyalılar Hemşehri Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kurum'un yanı sıra İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) Başkanı Yılmaz Durmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan program Malatya'da ki depremzedelerin yaşadıklarını anlatan film gösterimi ile devam etti. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Malatya'mızı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz"

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "Malatya'mız, medeniyet bayrağımızın yükseldiği kutlu bir beldedir. Malatyalı kardeşlerimiz her zaman bizim dert ortağımız, yol arkadaşımız oldular. Malatya vefadır. Malatya dostluktur. Fatih'in emaneti İstanbul'umuz 400 binin üzerinde Malatyalı kardeşimize ev sahipliği yapıyor. Malatya ve İstanbul'umuz arasında güçlü bir bağ vardır. Bu aziz şehir, hepimize yuva oldu. Soframızdaki ekmeğe vesile oldu. Bu aziz şehir, bizi aynı potada, aynı kardeşlik ikliminde buluşturdu. Gönüllerimizi birbirine bağladı. Asrın felaketinde Malatya'daki kardeşlerimin çektiği acıları İstanbul'daki kardeşlerimiz de paylaştı. Milletimizin asaletli duruşuyla, devletimizin sarsılmaz kudretiyle, milletimizin kardeşlik bağıyla, seferberlik ruhuyla bir olduk. Depremde el ele verdik. Tüm dünyaya ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdik. O gün tüm afetlerde olduğu gibi Malatya'daki felaketin de ilk anından itibaren hep sizlerin yanında olduk. Malatyalı kardeşlerimizin acılarını paylaştık, yaralarını sarmanın gayreti içerisinde olduk. Aynı hüznü yaşadık, aynı acıya ağladık, aynı kederi, aynı kaderi paylaştık. Vatandaşlarımız, en ufak bir mağduriyet yaşamasın diye tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün Malatya'mızı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"Malatyamız eskisinden çok daha güzel bir şehir olacak"

Malatya'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Malatya'mızda afetzede kardeşlerimiz için 8 bin konut inşa edip teslim ettik. Malatya'nın depremden etkilenen her bir ilçesine ve köyüne gittik. Malatyalı kardeşlerimize 1 yıl içerisinde bu konutları bitirip teslim edeceğiz dedik. Geçtiğimiz Şubat ayında deprem bölgesinde 3 ayda yapımı tamamlanan 180 bin yuvanın inşasını başlattık. Malatya'daki her bir kardeşimizin elinden tuttuk ve o eli asla bırakmadık. Tüm illerimizi devletimizin kudretiyle ayağa kaldıracağız. Biz, evlatlarımızın huzurlu ve mutlu yarınları için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi en büyük vazife olarak görüyoruz. 2020 depreminden sonra Pütürge ve Doğanyol'u nasıl yepyeni şehirler yaptıysak, Battalgazi Yeşilyurt'u Doğanşehir'i Akçadağ'ı nasıl yaptıysak, 6 Şubat depreminde en büyük yıkım alan yerlerimizi de yepyeni şehirler haline getireceğiz. Malatyalı hemşerilerimizin hafızası, ruhu Yeni Cami'mizi, Akpınarı, Söğütlü'yü, Malatya'nın Kadim çarşısını Malatya'mızın dokusuna uygun, bir şekilde inşa edeceğiz. Bir yıl içerisinde bunları da Malatyalı hemşerilerimize teslim edeceğiz. Malatya'mız eskisinden çok daha güzel bir şehir olacak ve kısa zaman içerisinde katlanarak büyüyecek."

"Depremle mücadele terörle mücadele kadar önemli"

"Riskli konutlarımızın 650 binini ilk 5 yıl içerisinde dönüştüreceğiz" diyen Kurum konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Malatya, maddi sermaye gücüyle, yetiştirdiği insan gücüyle, kültürel birikimi ile Türkiye'ye her zaman öncülük etmiş bir şehrimizdir. Türkiye'nin en önde gelen isimlerini çıkarmış Anadolu'muzun lokomotif şehridir. İstanbul'u afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, depremi en az hasarla atlatabilmek için çalışmalarımızı yaptık. 1 Nisan'dan sonra aynı kentsel dönüşümü aynı acıyı yaşamamak için İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Riskli konutlarımızın 650 binini ilk 5 yıl içerisinde dönüştüreceğiz. Depremle mücadele terörle mücadele kadar önemli. Biz sizi CHP'nin bu beceriksiz, bu liyakatsiz, bu umursamaz yönetimine teslim etmeyeceğiz. Biz, İstanbulluların, annelerimizin, evlatlarımızın, ailelerimizin evlerinde huzurla ve güvenle yaşaması için canla başla çalışacağız. Ben inanıyorum ki; Malatyalı hemşerilerim, milletimiz, İstanbul'u israfa, felakete, borca sürükleyenlere fırsat vermeyecektir. 1 Nisan'da yüzler gülecek, İstanbul gülecek, İstanbullular gülecek." - İSTANBUL