İbrahim Palaz mazbatasını aldı
BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde CHP'den ikinci kez belediye başkanı seçilen İbrahim Palaz mazbatasını aldı. Palaz, hemşehrilerine teşekkür ederek, "Gönen halkını çok seviyorum, onlarla birlikte hareket etmek istiyorum" dedi.
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde CHP'li İbrahim Palaz, yüzde 50.67'lik oranla toplam 25 bin 466 oy alarak ikinci kez Gönen Belediye Başkanı seçildi. İbrahim Palaz ve Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını aldı. Burada kısa bir açıklama yapan Palaz, "Seçim sürecinde Ramazan ayında olduğumuz için hemşehrilerimize huzursuzluk ve rahatsızlık veren bir ortam olmasın istedik. Ramazan ayına kadar siyasi konuşmalarımızı bitirip, Ramazan ayı içerisinde de hemşehrilerimizi selamladık. Süreç o şekilde işledi. Böylesi daha güzel ve hayırlı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın da en güzel yapacağı işlerden biri adaletli bir hizmet anlayışı olacaktır. Kendisini tanıyorum ve bu şekilde hareket edeceğine inanıyorum. Ben seçim süreci içerisinde almamız gereken hizmeti alamadığımızı söylemiştim. Örnekler var. AK Partili belediyelerin aldığı hizmetler var ve kıyasladığımızda biz normal şartlarda almamız gereken hizmeti alamadık. Gönen halkı da bu durumdan bıkmış. Onların yapması gereken işleri kendi bütçemizden bizler yaptık. Bundan sonraki süreçte da yapılması gereken hizmetleri istiyoruz. Ben tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Doğruyu farklı şekilde anlatmak isteyenler oldu ama onlara en büyük cevabı da sandıkta Gönen halkı verdi. Ben her zaman hemşehrilerimin yanında olacağım, onların fikirleriyle birlikte hareket edeceğim. Gönen halkını çok seviyorum, onlarla birlikte hareket etmek istiyorum" dedi.
Palaz, mazbatasını aldıktan sonra Gönen Belediyesi önünde vatandaşlara seslendi.
Son Dakika › Politika › İbrahim Palaz Gönen Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
MHP'den Osmancık Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Gelgör, görevine başladı. Mazbatasını alarak belediyeye giden Gelgör, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Gelgör, Osmancık halkına teşekkür ederek, yeni dönemde de aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Törene MHP yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Aydın merkez ilçe Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, mazbatasını alarak görevine başladı. Yetişkin, vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajları verdi ve çalışmalarına başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti'den Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, görevi eski Belediye Başkanı Mustafa Demir'den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Doğan, Samsun'un önemli bir şehir olduğunu ve geçmişteki tecrübeleri ileriye taşıyacaklarını belirtti. Eski Başkan Demir ise, görevi devrederek Samsun'un Türkiye ve dünya genelinde önemli bir yere geleceğini vurguladı.
CHP'den belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş, Üsküdar'da mazbatasını aldı. Dedetaş, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçimden zaferle ayrılan AK Partili Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı. Tekin, Pazaryeri halkına birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye söz verdi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 zanlı tutuklandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrılarak Ankara'ya hareket etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre partilerinin milletten bir kredi aldığını belirterek, bu kredinin bir tüketici kredisi değil, bir yatırım kredisi olduğunu söyledi. Özel, İzmir'de kazandıkları seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür ederken, belediye başkanları ve parti örgütleri arasındaki ilişkiyle ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca, İzmir'in birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin ve hoşgörünün kenti olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?