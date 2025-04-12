İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Siirt\'te ziyaret ve incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Siirt'te çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Siirt'te Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Süleyman Sungur'un babası Salih Sungur'u ziyaret etti. Şehidin babası Salih Sungur ile sohbet eden Bakan Yardımcısı Aktaş, "Şehit ailelerimiz, aziz vatanımızın varlığı ve birliği için canını feda eden kahramanlarımızın bizlere emanetidir. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya ve onların ailelerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ardından Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret eden Aktaş, merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Ziyaret kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve beslenme süreçlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, mevcut 20 dönümlük alanın yeni doğal yaşam alanlarıyla birlikte 50 dönüme çıkarıldığını ve çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti. - SİİRT