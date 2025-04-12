İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Siirt'te ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Siirt'te ziyaret ve incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Siirt\'te ziyaret ve incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Siirt'te çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

12.04.2025 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Siirt'te çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Siirt'te Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Süleyman Sungur'un babası Salih Sungur'u ziyaret etti. Şehidin babası Salih Sungur ile sohbet eden Bakan Yardımcısı Aktaş, "Şehit ailelerimiz, aziz vatanımızın varlığı ve birliği için canını feda eden kahramanlarımızın bizlere emanetidir. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya ve onların ailelerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ardından Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret eden Aktaş, merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Ziyaret kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve beslenme süreçlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, mevcut 20 dönümlük alanın yeni doğal yaşam alanlarıyla birlikte 50 dönüme çıkarıldığını ve çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti. - SİİRT

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Mehmet Aktaş, Güvenlik, Politika, siirt, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Siirt'te ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Yunanistan’da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti Yunanistan'da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti
Kayseri’de 11 araçlı zincirleme kaza Kayseri'de 11 araçlı zincirleme kaza
Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu
17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü
ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım
Ankara’da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi Ankara'da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası

22:44 Esenler’de sokak ortasında eşini katleden erkek, tehditler savurup kendine zarar verdi Esenler'de sokak ortasında eşini katleden erkek, tehditler savurup kendine zarar verdi
22:00 ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray’dan ilk açıklama ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama
21:23 Beşiktaş’ta kazan kaynıyor Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı
21:12 Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor
20:07 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
09:10 Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
09:04 Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
08:41 İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
08:20 Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
08:20 Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 00:31:33. #7.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Siirt'te ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement