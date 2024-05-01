İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür etti

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle" ifadelerini kullandı. - ANKARA