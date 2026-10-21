İçişleri Bakanı Çiftçi, Belçika'ya aranan kişilerle ilgili liste verildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Dün Belçika'ya bir liste verdik, aradığımız kişilerle ilgili" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemiz benden önce de başlamıştı. Bugüne kadar 625 suç örgütüne bin 741 operasyon yaptık. Örgütlerin 22'si uluslararası bağlantılı. Dün Belçika'ya bir liste verdik, aradığımız kişilerle ilgili" ifadelerini kullandı.

"Mücadelemiz kesintisiz devam edecek"

Suç örgütlerinin dijital mecraları kullandığına dikkat çeken Çiftçi, "Dijital mecraları kullandıkları için küçük yapılar halinde varlıklarını devam ettirebiliyorlar. Bunun için mücadelemiz kesintisiz devam edecek" diye konuştu.