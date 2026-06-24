Bakan Çiftçi\'den Sağlık Bakanı Memişoğlu\'na ziyaret

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek; vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve kamu hizmetlerine daha hızlı erişimi noktasında yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdik. Vatandaşlarımızın acil durumlarda devletimizin yardım eline daha hızlı ulaşmasını sağlayan HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadele ve toplum sağlığını yakından ilgilendiren konularda kurumlarımız arasındaki iş birliğinin artırılması başta olmak üzere birçok konuda istişarelerde bulunduk. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; güçlü kurumlar arasındaki eş güdümü daha da pekiştirerek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla aziz milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Nazik ev sahipliği dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Allah; devletimize güç, milletimize sağlık ve esenlik, ülkemize huzur ve bereket nasip eylesin" ifadelerini kullandı.