İçişleri Bakanı Çiftçi, Tunceli Valiliğinde Şeref Defteri'ni imzalayıp bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'deki programları kapsamında Valiliğe ziyaret gerçekleştirdi. Çiftçi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile il protokolünce karşılandı; Şeref Defteri'ni imzalayıp kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.
Bazı programları dolayısıyla kente gelen Çiftçi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolünce Valilik binası girişinde karşılandı.
Ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çiftçi, Aygöl'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kaynak: AA
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