Bakan Çiftçi, 5 yıl valilik yaptığı Çorum\'u ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere 2018-2023 yılları arasında Valilik görevini yürüttüğü Çorum'a geldi. Bakan Çiftçi'nin ilk durağı Çorum Valiliği oldu. Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret eden Bakan Çiftçi, kentte devam eden projeler ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Çiftçi daha sonra Çorum Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile makamında bir araya geldi. Bakan Çiftçi, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığına ziyarette bulundu. - ÇORUM