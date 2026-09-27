İletişim Başkanı Duran, Dünya Turizm Günü'nde Anadolu'nun eşsiz mirasını vurguladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlerin buluştuğu, insanlığın ortak mirasının en kıymetli izlerini taşıyan eşsiz bir coğrafya olduğunu belirtti.

Anadolu'nun her şehrinde başka bir hikayenin, her köşesinde farklı bir medeniyetin izinin, doğal güzelliklerinden köklü misafirperverlik kültürüne uzanan büyük bir zenginliğin olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Turizm vesilesiyle bu zenginliği görünür kılmak, ülkemizin sahip olduğu bu eşsiz mirası koruyarak yaşatmak, dünyayla buluşturmak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak arzusu. 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutluyor, ülkemizin değerlerini dünyaya tanıtan, ekonomimize ve istihdamımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."